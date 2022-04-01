نوروز أحمد تهنئ الشعب السرياني الآشوري الكلداني بعيد الأكيتو

وأقيمت، اليوم، احتفالية في قرية عربوش بناحية تل تمر بمناسبة عيد الأكيتو. وحضر الاحتفالية قيادات في قوات سوريا الديمقراطية والمجلس العسكري السرياني.

خلال الاحتفالية ألقت عضوة القيادة العامة في قوات سوريا الديمقراطية كلمة هنأت فيها الشعب السرياني الآشوري بعيد الأكيتو.

وأشار نوروز إلى الروابط الثقافية بين شعوب ميزوبوتاميا" ثقافة هذه المنطقة بكافة مكوناتها هي ذات الثقافة والتراث، بداية العام بداية الحياة والطبيعة والتجدد مثلما كان في تاريخ هذه الأرض التي أصبحت منبع الإنسانية وأخوة الشعوب والمساواة والحرية والأمان، مرة أخرى في هذه الأرض بلاد ما بين النهرين وميزوبوتاميا نشهد هذه الأعياد والمناسبات وكل ذلك بفضل تضحيات الشهداء لنستذكرهم".

وأشارت نوروز أحمد إلى الهجمات التي تتعرض لها شمال وشرق سوريا " مثلما كانت هذه الأرض تنبع بأخوة الشعوب والتعايش بسلام ولكن دائماً كانت هناك هجمات من قبل القوى على هذه الأرض والشعوب، والآن بالرغم من كل هذه التضحيات والمكتسبات والخطوات التي تم خطوها، تشهد المنطقة مرة أخرى هجمات ومحاولة احتلال المنطقة وارتكاب الجرائم في المنطقة وتهجير سكانها الأصليين".

وواصلت نوروز أحمد حديثها مشيرة إلى تكاتف مكونات المنطقة بوجه القوى المحتلة" شعوب المنطقة والشعب السرياني الآشوري أكدوا بوحدتهم ومقاومتهم وتكاتفهم بأنه بإمكانهم الوقوف في وجه جميع المؤامرات والسياسيات ".

(د أ/م)

ANHA