نوروز 2022.. نوروز الوحدة والمقاومة الشعبية

تحتفل شعوب الشرق الأوسط في 21 آذار/ مارس من كل عام بعيد نوروز كعيد وطني حيث يتم فيه إثبات هويتهم مرة أخرى في وجه جميع السياسات الشوفينية والقمعية للدول والقوى السلطوية.

ففي هذا العيد يتم إقامة العديد من الطقوس، كارتداء اللباس الفلكلوري الخاص بكل مكون، وإِيقاد النيران على قمم الجبال في عشية نوروز، وعقد حلقات الدبكة التراثية والشعبية في الساحات التي يتم الاحتفال فيها.

"يوم انتفاضة الشعوب"

عضو مجلس عوائل الشهداء في قامشلو، عبد الكريم ساروخان، سلط الضوء على ماهية عيد نوروز لجميع شعوب الشرق الأوسط وأهميته لحماية ثقافتهم ووجودهم وتاريخهم، وقال: "أيام معدودات ونستقبل نوروز 2022، والذي يعتبر يوم الانبعاث والانتفاضة ضد جميع السياسات الشوفينية والقمعية التي مورست بحق الشعوب على مدى التاريخ، والذي يعني باللغة الكردية (nû roj) أي (يوم جديد)".

يعتبر يوم 21 آذار/ مارس على مر التاريخ يوماً وطنياً وقومياً للشعوب، لأنه وفي مثل هذا اليوم من عام 612 انتصر الميديون على ظلم واضطهاد حاكم نينوى.

ساروخان أكد أنه بعد سقوط إمبراطورية الميديين عام 549 ق.م، تعرض الكرد لجميع أشكال هجمات الإبادة العرقية وصولاً إلى المجازر الجماعية وسياسات الإنكار الثقافي، مبيناً بالقول: "سعت الدول المحتلة لكردستان إلى إطفاء شعلة نوروز عبر سياسات مختلفة".

على مدى سنوات عديدة، منعت الدول المحتلة لكردستان (إيران، تركيا، العراق، سوريا) احتفال جميع الشعوب وعلى وجه الخصوص الكرد بهذا العيد، بفرض سلسلة من الإجراءات التعسفية والقمعية بحق كل من ينضم إلى الاحتفال.

كيف احتفلت شعوب كردستان بنوروز

في روج آفا، عام 1988، أصدرت حكومة دمشق، المرسوم رقم 104 والذي يقضي باعتبار 21 آذار/ مارس من كل عام عيداً رسمياً للأم في سوريا، وتعطيل جميع المؤسسات العامة دون الإشارة إلى خصوصية نوروز.

أما في باكور كردستان، فتستخدم السلطات التركية جميع الأساليب القمعية والشوفينية بحق الكرد فيها، وتعتقل في كل عام أثناء الاحتفال بنوروز المئات منهم لكسر عزيمتهم وإرادتهم ومنعهم من الاحتفال بهذا العيد.

وأوضح ساروخان بهذا الخصوص، أن الدولة التركية رغم جميع سياساتها إلا أنها لم تتمكن من إبعاد الكرد وشعوب باكور كردستان وتركيا عن نوروز، ففي كل عام يحتفل الملايين في مدينة آمد بباكور كردستان، إذ يعود ذلك إلى المقاومة التي زرعها الشهيد مظلوم دوغان داخل كل كردي.

وأحيت مقاومة الشهيد مظلوم دوغان في سجن آمد وإضرامه النار في السجن عشية عيد نوروز عام 1972 الاحتفال بهذا العيد في باكور كردستان مرة أخرى، فقد تحول الشهيد مظلوم إلى كاوا العصر، وباتت مقولته "المقاومة حياة" شعاراً تصرخ به جميع شعوب كردستان في كل مكان وزمان.

عضو مجلس عوائل الشهداء، عبد الكريم ساروخان أشار إلى الممارسات التي تنتهج بحق المحتفلين بعيد نوروز في روجهلات كردستان (شرق كردستان) وإيران، بالقول: "روجهلات كما الأجزاء الأخرى من كردستان، تُمنع فيها كافة أشكال الاحتفالات من قبل السلطات الإيرانية".

"انبعاث ثقافة نوروز بين الشعوب مرة أخرى"

أشار ساروخان إلى أنه "تم تعريف نوروز بأنه عيد خاص بالكرد فحسب، ولكن فكر الأمة الديمقراطية الذي طرحه القائد عبدالله أوجلان كشف حقيقة هذه المناسبة وأعادها إلى جوهرها الحقيقي مرة أخرى".

حيث أكد ساروخان على الدور الفعّال والريادي لحركة حرية كردستان في انبعاث ثقافة نوروز بين الشعوب مرة أخرى بعد تعرضها لكافة السياسات الشوفينية من قبل الدول المحتلة لكردستان، وقال: "تأسيس حركة حرية كردستان من قبل القائد أوجلان قبل 50 عاماً كان بمثابة ميلاد جديد لعيد نوروز في كردستان".

فعصر تأسيس حزب العمال الكردستاني كان عصراً لحرية المجتمعات والمرأة على وجه الخصوص، وبداية لمقاومة ونضال الشعوب ضد العدو، فتأسيسيه يعتبر نوروزاً لحرية المرأة، وإرادة الشبيبة والمقاومة الشعبية، بحسب ساروخان.

"نوروز عام 2022 هو نوروز الوحدة والمقاومة الشعبية"

وبيّن عبد الكريم ساروخان أن ثورة 19 تموز 2012 في روج آفا وشمال وشرق سوريا تحمل كافة خصال وميزات عيد نوروز، إذ تتجدد بتكاتف مكوناتها من كرد وعرب وسريان وآرمن، ويثبتون هذه الحقيقة في جميع الأعياد والمناسبات التي تقام في المنطقة.

ساروخان نوه إلى ما يميز نوروز عام 2022 عن الأعوام الأخرى من حيث استعداد المكونات الأخرى كالسريان، الآشور، والأرمن وغيرهم من المكونات في المنطقة لعيد نوروز، بالإضافة إلى تزامن نوروز هذا العام مع مضي 50 عاماً على تأسيس حركة حرية كردستان (حزب العمال الكردستاني) والذي يعتبر يوم الانبعاث والحرية لكافة الشعوب.

موضحاً "نوروز عام 2022 هو نوروز الوحدة والمقاومة الشعبية ضد العدو، وهجمات الإبادة من قبل المحتل التركي وتحرير كافة المناطق المحتلة، وإعادة المهجرين إلى منازلهم، ونوروزاً لمقاومة شهدائنا الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل حماية هذه الثقافة، ويوم النصر لمقاتلينا في قوات سوريا الديمقراطية ومقاتلات ومقاتلي الكريلا الذين يحمون الهوية الكردية في جبال كردستان".

في ختام حديثه، هنأ عضو مجلس عوائل الشهداء، عبد الكريم ساروخان، القائد عبدالله أوجلان صاحب فكر الأمة الديمقراطية، ومقاتلي الكريلا، والقوات العسكرية (قوات سوريا الديمقراطية)، وجميع عوائل الشهداء بمناسبة حلول عيد نوروز، 21 آذار.

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ANHA