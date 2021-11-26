أوضح البروفيسور نورمان بيج أن هناك تضامناً كبيراً مع نضال الحرية والكرامة لحزب العمال الكردستاني.

قال القائد عبدالله أوجلان عن حزب العمال الكردستاني "أعرف حزب العمال الكردستاني حق المعرفة، لا يهزم". وهكذا عرّف حزب العمال الكردستاني "حزب العمال الكردستاني رواية لم تنته، قصيدةً، أغنيةً. زهرةً متوجهةً نحو الشمس".

خلف حزب العمال الكردستاني وراءه43 عاماً من النضال وخلق الكثيرمن الثورات على الأصعدة السياسية والاجتماعية والنسوية.

أشار البروفيسور نورمان بيج إلى أن مصير الكرد لن يتغير بدون مقاومةٍ ونضالٍ، وقال "هناك شيء واحد أمام حزب العمال الكردستاني والكريلا وهو المقاومة".

تحدث البروفيسور الفخري لجامعة هامبورغ والخبير في القانون الدولي نورمان بيج لوكالتنا عن الذكرى السنوية لتأسيس حزب العمال الكردستاني. وذكر بيج أن القوة الوحيدة التي قاتلت ضد داعش تُتهم الأن بالإرهاب وعرّف هذا ب"عكس المفاهيم".

'منظمة تحرريّة'

عرّف نورمان بيج حزب العمل الكردستاني كمنظمة تحرريّة وأوضح أن الشعب يناضل منذ أكثر من 40 عاماً من أجل حقه في تحديد مصيره وذكر أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي للشعب الكردي تغير كثيراً خلال 40 عاماً الأخيرة، وقال "لكنه مازال يواجه السلاح والضغط والعنف والحرب إلى الآن. حالتهم ليست مختلفة كثيراً عن حالة الشعوب الإفريقية قبل التحرر. ولهذا فعندما يدافعون عن أنفسهم ضد هجمات الجيش التركي فإن نضال الشعب الكردي المدني والعسكري أيضاً هو مثله مثل نضال كل الشعوب".

'هجمات الدولة التركية على الكريلا هي خارج القانون الدولي'

أوضح بيج أن حزب العمال الكردستاني مدرجٌ على "قوائم الإرهاب" في العديد من دول الاتحاد الأوربي لكن الوضع لم يكن مختلفاً في النضال ضد القوى المحتلة السابقة، وقال إنهم يتهمون الحركات التحرريّة بالإرهاب للتستر على إرهابهم الاحتلالي، وتابع "اتخذت المحكمة البلجيكية العليا قبل مدة قراراً يقضي بأن حزب العمال الكردستاني ليس منظمةً إرهابيةً. وأنه يناضل داخل إطار القانون الدولي من أجل حقه في تحديد مصيره. وعلى عكس تركيا اختار حزب العمال الكردستاني القانون الدولي. الكريلا الذين انسحبوا إلى جبال قنديل واجهوا الهجمات وانتهاك تركيا للقانون الدولي".

قال بيج إن الدولة التركية لا تشن حروباً غير قانونيةٍ في العراق وشمال سوريا فحسب بل في بلادها أيضاً، وتابع "إدراج حزب العمال الكردستاني على قائمة الإرهاب هو قرار سياسي يتماشى بالكامل مع مصالح تركيا الحليفة للناتو".

كما قال بيج "يجب على حكومات الاتحاد الأوربي إقناع تركيا بالانتقال من التحالف المعادي للقانون الدولي إلى تحالفٍ قانونيٍ وأخلاقيٍ. ومن بين ذلك احترام حقوق الكرد وقبول تنظيمهم الساعي للتحرر".

'يعكسون المفاهيم'

أشار نورمان بيج إلى هذه النقاط لإزالة حزب العمال الكردستاني عن "قائمة الإرهاب":

"لنحقق مطلب إزالة حزب العمال الكردستاني عن قائمة الإرهاب وتشجيع التعرف على أهدافه ونشاطاته يجب أن تكون هناك مبادرةً مشتركةً لجميع مؤسسات الدعم الكردية والأوربية.

لا شك أن اتهام المنظمة الوحيدة التي تكافح ضد داعش بالإرهاب هو عكسٌ للمفاهيم. رُفضت الطلبات السابقة لإزالة حزب العمال الكردستاني عن قائمة الإرهاب. المصالح المشتركة مع تركيا قوية جداً والسياسة أيضاً عديمة الضمير ولن تتراجع عن مصالحها بسهولة. لإقناع الحكومات بالضغط على تركيا يجب توضيح الضرر الذي أُلحق بحقوق الإنسان والحقوق السياسية العامة".

'استخدام الأسلحة الكيماوية جريمة شنيعة'

وتعليقاً على استخدام الدولة التركية المحتلة للأسلحة الكيماوية ضد الكريلا، قال بيج "قبل عامين كانت هناك محكمة شعبية في باريس ضد أردوغان وحربه ضد الكرد. وأُدين حينها بالعديد من الجرائم وانتهاك حقوق الإنسان والحقوق الدولية. وعُقدت هذه المحاكمة وقتها لأنه كان من غير الممكن أن تُحاسب الحكومة التركية في المحاكم الدولية.قرار المحاكمة كان رمزياً لإظهار نوعية الجرائم التي لم تعاقب عليها المحاكم الدولية والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. أولاً وقبل كل شيء فإن استخدام الأسلحة الكيماوية هو جريمةٌ شنيعةٌ. يجب جمع كل الدلائل قبل تقديم شكوى بالجريمة للمحكمة الجنائية الدولية".

'لن يتغير قدر الكرد بغير مقاومةً ونضال'

كما وجّه نورمان بيج هذه الرسالة "هناك شيء وحيد أمام حزب العمال الكردستاني والكريلا وهو المقاومة فبغيرها وبغير النضال لن يتغير قدر الكرد. يجب أن يُدرك بشكل مؤكد أن هناك تضامن عالمي كبير مع هذا النضال الحر والكرامة الإنسانية".

'من هو نورمان بيج'

هو بروفيسور فخري في جامعة هامبورغ وبرلماني سابق وخبير في القانون الدولي. وُلد في 12 من نيسان عام 1938 في مدينة بريمرهافن الألمانية. بدأ بيج عمله في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي .وتابع عمله كباحث في مركز الأبحاث التابع لاتحاد العلماء الألماني في هامبورغ. في عام 1975 كان بيج بروفيسوراً للعلوم السياسية في جامعة هامبورغ وبعد ذلك أعطى محاضراتٍ في القانون العام في جامعة هامبورغ الاقتصادية والسياسية. وكان رئيساً لجمعية الحقوقيين الديمقراطيين لتسعة أعوام. كان بيج عضواً في البرلمان الألماني بين عامي 2005 و2009.

(ر)

ANHA