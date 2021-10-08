نوران سزكين: الإيزيديون لن يقبلوا الخضوع لخائن

وتعرض القائد عبد الله أوجلان في الـ 9 من تشرين الأول عام 1998 لمؤامرة دولية شاركت فيها قوى الهيمنة في الحداثة الرأسمالية وأذيالها من الدول القومية المرتهنة لمصالح الدول المهيمنة تلك.

وفي الـ 9 من تشرين الأول عام 2020، أعلنت أيضاً الحكومة الاتحادية في بغداد والحزب الديمقراطي الكردستاني، توصلهما إلى اتفاق حول إدارة قضاء شنكال، دون العودة لأهالي القضاء ممن تعرضوا لأبشع المجازر والانتهاكات على يد مرتزقة داعش بعدما انسحبت القوات العراقية وقوات الديمقراطي الكردستاني من شنكال.

ومع اقتراب التاريخ نفسه بدأت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري بمحاولة اقتحام قضاء شنكال، في استمرار للمؤامرة ضد شعوب المنطقة، عبر خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يستند إلى دعم القوى المتآمرة على كردستان.

وترى عضوة منسقية مجلس عشتار في مخيم مخمور (رستم جودي)، نوران سزكين، في ذلك محاولة من الحزب الديمقراطي الكردستاني للقضاء على المكتسبات التي تحققت في شنكال بفضل تضحيات أبنائها، ومحاولة لضرب مشروع إدارتها الذاتية المتشكلة بعد تحرر أهلها من مرتزقة داعش.

وأشادت نوران سزكين في تعليقها عبر اتصال هاتفي مع وكالتنا بمقاومة أهالي شنكال التي يبدونها ضد اعتداءات قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت: "إن مقاومة أهالي شنكال مقاومة عظيمة ومقدسة، والتي تمنع تلك القوات من الدخول إلى شنكال المقدسة".

'هدف PDK استكمال مجازر مرتزقة داعش'

مبينةً أن "هدف الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه المرحلة، تكرار ما حصل بحق أهالي شنكال على يد مرتزقة داعش واستكمال تلك المجازر بحقهم مجدداً "لذا يهاجمون أهالي المنطقة، ويسعون للدخول إليها بالقوة".

ونوهت بأنه كان حرياً بالحزب الديمقراطي الكردستاني "أن يشعر بالعار جراء ما اقترفه عام 2014، والتقدم بالشكر للإدارة الذاتية في شنكال وتقبيل تراب القضاء المحرر، بدلاً من محاولة دخوله قسراً وتعريض الأهالي للمجازر مجدداً".

ووجهت نوران رسالتها للحزب الديمقراطي الكردستاني خلال تصريحها الهاتفي، أشارت فيها إلى إصرار أهالي شنكال على المقاومة، واتخاذها السبيل لحماية أرضهم وصون حريتهم، ولتحقيق أهداف أبنائهم الشهداء، مؤكدةً بأنهم سيتصدون لكافة الاعتداءات والهجمات التي تشن على مناطقهم.

'الإيزيديون خرجوا من 73 فرماناً ولن يقبلوا الخضوع لخائن'

وأوضحت نوران سزكين أن الأهالي سيستمرون في منعهم، وسينددون بالخيانة عبر فعالياتهم، وسيحمون أرضهم من خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقالت: "هدفهم تحقيق حلم الفاشية العثمانية والقضاء على إدارة شنكال".

وأكدت نوران سزكين في نهاية حديثها، بأنه على الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK أن يعي أن الإيزيديين الذين تعرضوا لـ 73 فرماناً لن يقبلوا الخضوع لخائن، وقالت: "نحن كمجلس عشتار في مخيم رستم جودي سنقف إلى جانب أهالينا في شنكال وسنستمر في فعاليتنا المنددة بالخيانة والاحتلال، ومقاومة أهالي شنكال هي مقاومتنا".

وأدلت الإدارة الذاتية الديمقراطية في شنكال، ببيان إلى الرأي العام في الـ 3 من شهر تشرين الأول الجاري، بينت فيه أن الحزب الديمقراطي الكردستاني حاول إدخال قواته إلى شنكال بحجة الدعاية الانتخابية بالقوة، مؤكدةً بأنها محاولة تنفيذ "جزء من الاتفاقية المناهضة لشنكال".

(أ م)

ANHA