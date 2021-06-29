نورا الحامد: تركيا تقف وراء اختطاف أعضاء ممثلية الإدارة الذاتية وحزب الاتحاد الديمقراطي

وفي الـ 10 من حزيران/يونيو الجاري، اختطفت القوات الأمنية التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وعضوي علاقات حزب الاتحاد الديمقراطي أثناء توجههم إلى مطار هولير لاستقبال ضيوف.

وعن هذا الموضوع قالت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج، نورا الحامد، إن "اختطاف ممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي في مطار هولير هو عمل غير إنساني وهو إن دل على شيء فهو يدل على انتهاك حقوق الإنسان في أي مكان".

ورأت نورا أن هذا التصرف من الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتبر تجاوزاً للمعاهدات والمواثيق الدولية التي تهدف إلى حرية الانسان في أي مكان في العالم.

وتابعت نورا "إن سياسة الحزب الديمقراطي الكردستاني هي سياسة معادية للإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا من خلال اعتقالهم لهؤلاء الأفراد وعدم الكشف عن مكان وجودهم".

وقالت إن الديمقراطي الكردستاني ينتهج السياسة التي تفرضها الدولة التركية؛ سياسة الاعتقال والعنف والإبادة وقمع الحرية وإرادة الشعوب الحرة.

وأدانت "هذه التصرفات بحق الممثلين عن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، وطالبت الجهات المعنية بالضغط على حكومة إقليم كردستان للكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم.

وأكدت نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في منبج أنه "يجب أن يمارس كل إنسان حقه في أي مكان يوجد فيه فهو يخدم أبناء منطقته ويخدم مشروعه الديمقراطي".

(ج)

ANHA