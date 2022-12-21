نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي يسيرون نحو وزارة العدل احتجاجاً على العزلة

لا ترد أيّ معلومات عن القائد عبدالله أوجلان منذ نحو عامين، لذا بدأ نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي بالتحرّك لإنهاء هذه العزلة المشدّدة.

وبدأ نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي السير باتّجاه وزارة العدل التركية التي لا تستجيب لطلبهم.

تفاصيل المسيرة سترد بعد لحظات..

لكن الجدير بالذكر هنا، أنّ القائد عبدالله أوجلان يُعتقل في ظلّ ظروف عزلةٍ مشدّدة في سجن إمرالي منذ عام 1999 وحتّى الآن، فيما لا ترد أيّ معلوماتٍ عنه منذ نحو عامين.

ويقدّم محامو القائد طلبين أسبوعيّاً لمقابلته، لكنّ لا يتمّ الرد على طلباتهم بانتظام. في حين يتمّ أحياناً إبلاغ المحامين بعد عدّة أشهر بفرض عقوبةٍ انضباطيّة على القائد، والتذرّع بهذه الحجّة لحظر اللقاءات.