نوادي تعليمية في الرقة لتعويض الفاقد التعليمي للطلبة

وبهدف تعويض ما فقده طلاب المدارس في الرقة نتيجة تطبيق حظر كلي على المنطقة لمنع انتشار فيرس كورونا في المنطقة، تعمل لجنة التربية والتعليم على فتح نوادي تعليمة تستهدف ثلاث فصول من مرحلة التعليم الابتدائي والتي يتلقى بها الطلبة ثلاث مناهج أساسية وهي اللغة العربية والرياضيات واللغة الانكليزية.

وتهدف هذه النوادي التي افتتحتها، لجنة التربية والتعليم في الرقة لتعويض الفاقد التعليمي بعد أن أغلقت المدارس منذ منتصف شهر آذار الماضي، ولم يتم إكمال المنهاج الدراسي بشكل كامل.

وقال الموجه في لجنة التربية والتعليم الأستاذ أحمد غني حسين بعد انتهاء موجة انتشار فايروس كورنا وإنهاء العام الدراسي، بدأت لجنة التربية والتعليم بوضع خطة لتعويض الطلاب ما فقدوا من أساسيات المنهاج الدراسي، فكان علينا فتح نوادي صيفية تعمل على تقديم دروس أساسية من المنهاج.

وقال "تم افتتاح 10مراكز ضمن مدينة الرقة وكانت مدة النوادي 30يوم، استهدفنا بها ثلاث صفوف دراسية وهي الصف الأول والثاني والثالث من مرحلة التعليم الابتدائي".

وأشار أنه هناك إقبال وتعاون من قبل الأهالي لهذه الفكرة، التي سعت إلى تعويض هذه الفئة العمرية من الدروس الأساسية وتقويتهم للعام الدراسي الجديد.

ولفت أن مدة ساعات إعطاء الدروس هي ساعتين في اليوم.

هذا وتعمل اللجنة أيضاً على افتتاح 60مركزاً آخر ضمن ريف الرقة أيضاً.

وكانت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية قد قرّرت إنهاء العام الدراسي 2020-2021 في الثالث من أيّار الماضي، بعد أن أغلقت المدارس لأكثر من مرة واستؤنف التدريس فيها، نتيجة قرارات الحظر الكلي التي صدرت من الإدارة الذاتية نتيجة انتشار فيروس كورونا كتدبير وقائي لحماية الطلبة.

ANHA