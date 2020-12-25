نواب عراقيون: تشغيل تركيا لسد أليسو على نهر دجلة يهدد الأمن المائي في العراق

وأعلن وزير الزراعة وشؤون الغابات التركي، بكر باكدميريلي، عبر بيان أن بلاده بدأت الأربعاء، توليد الكهرباء من محطة سد إليسو بسعتها القصوى على نهر دجلة، الأمر الذي زاد مخاوف العراقيين من تأثيره على حصة البلاد من مياه المنطقة.

وأضاف في بيان أن محطة توليد الكهرباء في سد إليسو، الواقع في مدينة ماردين بباكور كردستان، تعد رابع أكبر محطة في تركيا، مشيرًا أنه تم تشغيل أول توربين في المحطة في أيار/ مايو الماضي.

وأوضح البيان أن المحطة بدأت تعمل بطاقتها القصوى، مع البدء بتشغيل كافة التوربينات الموجودة، وعددها 6 اعتبارًا من 23 كانون الأول/ ديسمبر، ولفت إلى أن المحطة ستساهم في دعم اقتصاد البلاد بـ 2.8 مليار ليرة تركية سنويًّا، أي ما يعادل نحو 365 مليون دولار.

ومن جانبه انتقد نواب عراقيون، اليوم الجمعة، تنصل تركيا من التزامها بعدم ملء سد أليسو على نهر دجلة، مؤكدين أن تشغيل السد يهدد الأمن المائي للعراق.

يشار إلى أن السد الذي وافقت عليه الحكومة التركية عام 1997 من أجل توليد الكهرباء للمنطقة، كان سببًا في تشريد نحو 80 ألف شخص من 199 قرية.

وحذّر ناشطين من خطورة السد على الزراعة العراقية، وكذلك التسبب بالعطش لملايين السكان بعد سنوات من التوقف والتأخير.

ومنذ عام 2017، أدى نقص المياه في العراق إلى اتخاذ إجراءات مثل حظر زراعة الأرز، ودفع مزارعين إلى هجر أراضيهم، كما شهدت مدينة البصرة احتجاجات استمرت شهورًا بسبب عدم توفر مياه صالحة للشرب

ويعد سد إليسو من أكبر السدود المقامة على نهر دجلة، بطول 1820 مترًا وارتفاع 135 مترًا وعرض كيلومترين، وتقدر مساحة حوضه بـ 300 كيلومتر مربع.

ويذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد زار العاصمة التركية أنقرة لإجراء مباحثات مع أردوغان حول عدة قضايا من بينها مشكلة المياه بين البلدين.

(د أ)