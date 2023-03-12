نواب عراقيون: جهات في هولير تدعم الوجود التركي المحتل

تشن دولة الاحتلال التركي هجمات واسعة على مناطق باشور كردستان منذ الـ 17 من نيسان من العام الماضي، مما أدى إلى نزوح المئات من المواطنين من قراهم، واستشهاد وإصابة العشرات من أبناء المناطق الحدودية.

ففي 27 شباط/ فبراير الماضي هاجمت دولة الاحتلال التركي سيارة في شنكال بطائرة مسيّرة، ونتيجة للهجوم استشهد قادة من وحدات مقاومة شنكال (YBŞ) بير جكو وآكر جفري، وفي 1 آذار الجاري قصفت طائرة مسيّرة تابعة لدولة الاحتلال التركي مرة أخرى سيارة في وسط شنكال ونتيجة للهجوم استشهد شيرزاد شمو قاسم، أحد قادة أسايش إيزيدخان.

وحول هجمات دولة الاحتلال التركي، قال النائب العراقي محمد الصيهود إن "تركيا تخالف القوانين الدولية ولن تحترم مبادئ حسن الجوار من خلال هجماتها المتكررة في إقليم كردستان والتي تسببت بوقوع ضحايا من المدنيين فضلاً عن تدمير مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية".

وأضاف حسب ما نقلته وكالة روج نيوز، إن "الهجمات التركية تسببت أيضاً بهجرة كبيرة من القرى الكردية وتفريغها من السكان"، متهماً "جهات سياسية كردية في هولير تدعم التواجد التركي المحتل".

وأكد أنه "يتطلب من القائد العام للقوات المسلحة ولجنة الأمن والدفاع النيابية ووزارة الخارجية والكتل السياسية الوطنية ضرورة التحرك ضد تركيا وإرسال وفد لأنقرة لمناقشة ملف الاعتداء على سيادة البلاد أو تقديم شكوى إلى مجلس الأمن".

وأشار الصيهود إلى أن "البرلمان العراقي لن يسكت عن قصف تركيا وستكون ثمة جلسة مرتقبة لمناقشته".

من جهته قال النائب العراقي وليد السهلاني أن "الهجمات التركية تشكل تهديداً خطيراً للأمن القومي وعلى استقرار العراق بما في ذلك المبادئ واحترام السيادة والحقوق المنصوص عليها في القانون الدولي".

وشدد على أن أي "تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة المواطنين الكرد"، مطالباً "بطرد القوات التركية المحتلة واحترام سيادة البلاد بموجب القانون الدولي الإنساني".

(د ع)