نواب عراقيون يستنكرون صمت الحكومة تجاه الانتهاكات التركية – تم التحديث

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي كريم عليوي في بيان إن "التعدي المستمر على الأراضي العراقية من قبل القوات التركية يعدّ انتهاكاً صريحاً لسيادة العراق".

وأضاف إن "على رئيس الوزراء ووزير الخارجية استدعاء السفير التركي وتسليمه ورقة احتجاج ولربما تصل إلى الشكوى لدى الأمم المتحدة"، وتابع، إننا "نرى ما أقدمت عليه (تركيا) من انتهاك سافر للسيادة العراق يعدّ استخفافاً بالقرارات الأممية من جهة وسيادة العراق من جهة أخرى".

وفي السياق ذاته قال النائب في البرلمان العراقي (النائب عن كتلة التغيير) في بيان أنه "مرة أخرى قامت الطائرات التركية يوم أمس، بقصف مناطق متعددة من أراضي إقليم كردستان و خاصة مناطق برادوست الحدودية و مخيم (روستم جودي) في مخمور و سنجار أيضاً، وتكرار هذه التدخلات التركية للأراضي العراقية و عدم احترام السيادة العراقية يدل على أن الحكومة التركية تستغل صمت الحكومة العراقية.

و أضاف محمد أنه "في الوقت الذي نستنكر وبشدة هذه الخروقات المتكررة للسيادة العراقية والقصف العشوائي لمناطق واسعة من إقليم كردستان -العراق- بدون أي رادع لا من قبل الحكومة الاتحادية ولا من قبل حكومة إقليم كردستان -العراق- ، نؤكد مرة أخرى على ضرورة إيقاف هذه التدخلات اليومية للحكومة التركية في الأراضي العراقية".

وجدد النائب مطالبته "الحكومة الاتحادية و مجلس النواب العراقي و بالأخص الرئاسات الثلاث "، بموقف جدي و حازم تجاه القصف المستمر على قرى و قصبات عراقية-كردستانية حدودية، كما طالب بالدفاع عن "المواطنين العزل وهم يستحقون حياة آمنة و كريمة و ليس العيش يومياً تحت سقف وابل من النيران".

ودعا كاوه محمد الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى أن" يكون لها دور في إيقاف الهجمات المتكررة للطائرات التركية والحد من استشهاد و نزوح مواطني تلك المناطق".

هذا وقد تعرض قضاء شنكال ومخيم مخمور للاجئين في باشور "جنوب كردستان" ومناطق الدفاع المشروع لقصفٍ عنيف فجر اليوم من قبل طائرات الاحتلال التركي.

(آ س)