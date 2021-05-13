نواب أميركيون يحذرون شركات بلادهم من التعامل مع إيران

نبّه 15 نائبًا من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ الشركات الأميركية من التعامل مع الكيانات الإيرانية، حسب ما أفادت شبكة فوكس نيوز.

وفي رسالة وجهت، الثلاثاء، إلى رؤساء غرفة التجارة الأميركية ومنتدى الخدمات المالية والمائدة المستديرة للأعمال من قبل السيناتور توم كوتون وتيد كروز وماركو روبيو وآخرين، حذّر الموقعون من أن رفع العقوبات المحتمل عن إيران لن يكون فرصة مربحة للشركات الأميركية.

كما أشاروا إلى أن بعض الشركات قد ترى في رفع العقوبات فرصة مربحة، إلا أن الأمر مغاير تمامًا.

وجاء في الرسالة: "إذا تم رفع العقوبات الأميركية عن إيران مؤقتًا وقررت الشركات الدخول مرة أخرى إلى السوق الإيرانية، فلن يقتصر الأمر على التعامل مع نظامٍ فاسد ومتقلب، بل ستستثمر في مشاريع محكوم عليها بالفشل".

إلى ذلك، أوضح المشرعون الجمهوريون أنهم يخشون من إمكانية تخلي فريق بايدن عن التقدم المحرز في حملة الضغط القصوى على السلطات الإيرانية، والعودة إلى إطار عمل شبيه بخطة العمل الشاملة المشتركة التي وقعت مع طهران والدول الغربية عام 2015.

يذكر أن شركات عدة أميركية وأوروبية كانت امتنعت خلال السنوات الماضية عن التعامل مع طهران، خوفًا من العقوبات الأميركية إلا أن إطلاق المفاوضات من فيينا مطلع نيسان/ أبريل، من أجل إحياء الاتفاق النووي، أعاد الحديث عن رفع العقوبات من قبل إدارة بايدن مقابل تراجع طهران عن انتهاكاتها والعودة للالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية.

(د ع)