نتيجة أزمة المياه.. دعوات برلمانية عراقية لاستدعاء السفير التركي

حذر رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، فالح الخزعلي، اليوم الجمعة، من كارثة بيئية؛ بسبب نقص المياه الواردة من دول الجوار، فيما رصد فرقاً شاسعاً في الخزين الاستراتيجي للمياه بين العراق وتركيا.

وقال الخزعلي في تصريحات صحفية، إن: "الملف المائي في العراق ينذر بكارثة وعلى الرئاسات الثلاث تحمل مسؤولياتها وخاصة المتابعة مع تركيا"، داعياً إلى "استدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية ومراجعة العلاقات مع أنقرة".

وأضاف الخزعلي، إن: "وزارة الموارد المائية عاجزة عن إيجاد حلول لملف المياه، فيما وصل الخزين الاستراتيجي للمياه في العراق إلى 7 مليار م3 وخزانات تركيا فيها 600 مليار م3".

(م ش)