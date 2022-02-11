نتيجة اتفاق الحزب الديمقراطي الكردستاني والصدر والحلبوسي: سيؤدي إلى تقسيم العراق

في ١٠ من تشرين الأول المنصرم ٢٠٢١ أجريت في العراق انتخاباتٌ مبكرةٌ. وكان من المترقب أن يجتمع البرلمان العراقي لانتخاب رئيسٍ للعراق في السابع من شباط الجاري. إذ رشّح الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح كمرشحٍ له مرةً أخرى. فيما رشّح الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه المرة هوشيار زيباري. إلّا أنه وبسبب مقاطعة الجماعات الموجودة داخل البرلمان فإن الاجتماع لم يُعقد ،وتم تأجيله لأجلٍ غير مسمّى.

كما علّقت المحكمة الاتحاديّة العراقيّة في السادس من هذا الشهر ترشيح هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية. وأعاد البرلمان العراقي فتح باب الترشّح لانتخابات رئاسة الجمهورية مرةً أخرى. وحدّدت للمرشحين مهلة ثلاثة أيام.

وحول الأزمات التي تشهدها العراق ذكر الدكتور كاموران برواري ،أنّ للقوى والأطراف التي أسّست دولة العراق يدٌ في الأزمة إذ أنّها لا تريد أن يسود فيها الاستقرار.

وقال برواري بشأن انتخابات البرلمان العراقي "لن تحلَّ الانتخابات الأزمة. هدف القوى والأطراف في المنطقة هو ضمان وشرعنة الحكومة لأربع سنواتٍ أخرى".

كما أشار برواري إلى خطورة تشكيل الأقطاب (التكتّلات) في العراق، وقال إنّ هذا يزيد من إمكانية عودة صدّامٍ آخر.

تحدّث نائب رئيس أكاديمية السياسة والفكر الديمقراطي في باشور كردستان الدكتور كاموران برواري لوكالتنا حول تورط الدول القائمة في الأزمة العراقية وأسباب عدم تشكيل الحكومة وعلاقات الحزب الديمقراطي الكردستاني والدولة التركية.

"بُنيت على أساس الأزمات"

"إن الأزمة العراقيّة هي أزمةٌ أبديّةٌ وأزليّة" بهذه الكلمات أشار برواري إلى تاريخ الأزمة في المنطقة وقال: "باتباع هذه العقليّة فإن هذه الأزمة ستستمر حتى النهاية. لأن تأسيس دولة العراق تم على أساس الأزمات والمشكلات. وإذا استمرت باتباع النظام والسياسة والعقليّة ذاتها فإن هذه الأزمة ستستمر لمدة عامٍ آخر. تلك القوى التي أسست دولة العراق عام ١٩٢١ هم الأن أصحاب الأزمة القائمة. ولن يفسحوا المجال ليسود السلام والاستقرار في العراق. القوى العراقية نفسها متورطةٌ في الصراع على وحدة الصف العراقي ولا يسمحون بتغيير عقلية السلطة".

"الانتخابات بحد ذاتها أزمة"

وحول الانتخابات البرلمانية العراقية أشار برواري إلى أن الانتخابات بحد ذاتها هي أكبر أزمةٍ في العراق وقال "لا تمثّل الانتخابات ونتائجها صوت الشعوب العراقية. فعلى سبيل المثال بلغت نسبة مشاركة الشعب في الانتخابات الأخيرة أقلّ من ١٤ بالمائة. يديرون السلطة باسم الديمقراطية. لكن ١٠ بالمائة فقط من المواطنين العراقيين يشاركون في هذا النظام. ولهذا لن تُحلَّ القضايا والأزمات في العراق بالانتخابات قط. لأن الانتخابات ليست من أجل تطبيق الديمقراطية وحكم الشعب للبلاد. هدفهم هو ضمان وشرعنة الحكومة لأربع سنواتٍ أخرى".

"كان يجب على الشعب أن يقدم مرشحيه للرئاسة"

شارك الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني بالانتخابات بمرشحين مختلفين. وقال برواري بشأن موقف كلا الحزبين إنّ تقسيم المقاعد والسلطة على الأحزاب السياسيّة الكردية هو خطأٌ استراتيجي. وذكر برواري أن لهذه الصراعات الموجودة بين الأحزاب الكردية تأثيراً سلبياً على المنطقة وكردستان وقال: "ولهذا ليس قانونياً ولا شرعياً إسناد منصب رئاسة الإقليم، ورئاسة البرلمان ورئيس الجمهورية وغير ذلك من مناصب إلى حزبٍ ما. فهذا من حق الشعب الكردي وليس الأحزاب. وحتى لو كان هكذا؛ فينبغي على الأحزاب السياسية الكردية الاتفاق مع القوى والأطراف الأخرى وتحديد ممثلٍ واحدٍ لها في بغداد. هذا الصراع القائم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يؤثر سلباً على وضع كردستان. واذا كانت هناك أية ملاحظاتٍ بشأن أي مرشحٍ يجب ألّا يتم المتاجرة بذلك. واختيار مرشحٍ آخر من قبل الشعب والأحزاب السياسية".