نتيجة الزلزال.. تعليق الدوام في 40 مدرسة في الرقة حتى 1 آذار

باشرت لجنة التربية والتعليم في مدينة الرقة الكشف الهندسي على مدارس المدينة وريفها؛ للتأكد من سلامتها، وقد تبيّن وجود تصدعات في 40 مدرسة، ما جعل اللجنة تعمل على تعليق الدوام فيها، بعد تعرض مدينة الرقة وريفها لهزات أرضية بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة، 6 شباط الجاري.

بهذا الصدد، قالت الرئيسة المشتركة للجنة التربية والتعليم في مجلس الرقة المدني، زليخة عبدي، "شكلت لجنة التربية والتعليم وبالتنسيق مع مجلس الرقة المدني وغرفة المهندسين في الرقة؛ لجنة للكشف على المدارس في الرقة وريفها بعد الزلزال الذي ضرب المنطقة".

ولفتت زليخة "المدارس التي عُلّق الدوام فيها كانت قد تعرضت للقصف؛ إبان معارك تحرير مدينة الرقة من مرتزقة داعش، وقد تصدعت جدرانها جراء الزلزال، لذلك قمنا بتعليق الدوام فيها".

وبيّنت "تم تعليق الدوام حتى 1 آذار المقبل، وأكدت "خرجت 40 مدرسة في المدينة عن الخدمة، ما يعني انقطاع 28 ألف طالب عن التعليم".

وعن الإجراءات التي ستقوم بها لجنة التربية والتعليم، قالت زليخة عبدي "نعاني صعوبات كبيرة في إيجاد البديل؛ لإكمال العملية التعليمية، وعدم انقطاع الطلاب، وحتى لو أصبح الدوام ضمن فوجين في كل مدرسة، فإن ذلك لن يكفي".

وأضافت "تم التنسيق مع المعلمين لتشكيل غرفة عبر وسائل التواصل الافتراضي، للتعلم عن بُعد".

وفي ختام حديثها، قالت زليخة "عمليات الكشف مستمرة وسيتم رفع النتائج إلى هيئة التربية والتعليم ومجلس الرقة المدني؛ للمساهمة في دعم لجنة التربية والتعليم".

(أع/خ)

ANHA