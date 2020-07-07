نتيجة التّعذيب... مرتزقة الحمزات يتسبّبون بفقد مواطن عفريني لحياته

المواطن عبد الرّحمن إيبش من مواليد 1982 اعتقل قبل شهرين على يد مرتزقة الحمزات التّابعة لجيش الاحتلال التّركيّ في قرية كرزيلة في ناحية شيراوا.

في ظلّ ظروف السّجن القاسية وتعرّضه للتّعذيب والضّرب المبرح، والأمراض المتفشّية في المعتقلات أُصيب بمرض السّلّ، هو من ذوي الاحتياجات الخاصّة، فهو قليل السّمع ولا يرى ليلاً بشكل جيّد.

وأُفرج عن عبد الرّحمن إيبش بعد أن دفعت عائلته فدية مادية لمرتزقة الحمزات، وهو في حالة صحّية سيئة نتيجة إصابته بالسل وضيق التنفس.

وبعد صراع 20 يوماً من إطلاق سراحه فقد المواطن عبد الرحمن إيبش حياته، بسبب التعذيب الشديد الذي كان قد تعرّض له أثناء اعتقاله.

ويذكر أنّ المواطن عبد الرّحمن متزوّج وأب لثلاثة أطفال وكان يعمل في محلّ فول وفلافل في ساحة آزادي بمركز مدينة عفرين.

(ج ج/هـ ن)

ANHA