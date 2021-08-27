نتيجة الإقبال الكبير.. جامعة الشرق تمدد فترة التسجيل إلى30 آب الحالي

وعملت منسقيه الجامعات في شمال وشرق سوريا على إعادة تأهيل جامعة الشرق في الرقة؛ بهدف تطوير العملية التعليمية في شمال وشرق سوريا عامة، والنهوض بها بعد توقف الجامعات 9 سنوات في الرقة ومناطق أخرى.

وبهدف إفساح المجال لأكبر عدد من الطلاب في الرقة والمناطق الأخرى للتسجيل ضمن جامعة الشرق، أعلنت الجامعة عن تمديد فترة التسجيل ضمن أفرعها، وخاصة الطلاب الذين نجحوا في الدورة التكميلية لدى مدارس الحكومة السورية والتي لم يمض عليها وقت طويل.

الدكتور ونائب رئيس الجامعة لشؤون الأكاديمية، خليل العلي، قال "كان من المقرر انتهاء التسجيل ضمن جامعة الشرق في 19 آب الحالي، ولكن نتيجة الإقبال الكبير على التسجيل، ارتأينا تمديد فترة التسجيل، لإفساح المجال لطلاب الدورة التكميلية لدى مدارس الحكومة السورية"، وأضاف أنه كان هناك إقبال من المناطق الأخرى للتسجيل في الجامعة.

وأشار العلي إلى أن مبنى الجامعة شبه جاهز لاستقبال الطلاب، مع السكن الجامعي. وأكد أن الإقبال على التسجيل جيد، وأن الدوام سيبدأ في 26 أيلول القادم ضمن الجامعة إدارياً وتعليمياً.

والجدير بالذكر أن جامعة الشرق هي الأولى من نوعها في الرقة، وتحتوي على طابع تدريسي خاص ومستقل، وتحتوي 8 أفرع أدبية وعلمية.

(أع/ ل ع)

ANHA