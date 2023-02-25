نتيجة الحصار.. حالة المصابين جراء الزلزال الأخير في الشيخ مقصود قد تتدهور- تم التحديث  

ضرب زلزال بقوة 6.3 على مقياس ريختر، مساء الإثنين، مدينة أنطاكيا في تركي ، وطال مناطق عدة في سوريا.

إلى ذلك، خرج أهالي حلب بمن فيهم أهالي حيّي الشيخ مقصود والأشرفية إلى الشوارع؛ تحسباً لأي هزات ارتدادية. فيما استقبل مشفى الشهيد خالد فجر في حي الشيخ مقصود عدداً من حالات الإصابة بالخوف والهلع وانخفاض الضغط، الناتجة عن الصدمة، إلى جانب حالتي إصابة بكسور ورضوض.

أحد المصابين بالكسور طفلٌ يدعى، حمزة بطال (12 عاماً)، أصيب بها نتيجة سقوط أحجار سقف منزله عليه، عندما كان يحاول الخروج من المبنى الذي يسكن فيه؛ ما أدى إلى إصابته بكسور في ذراعه.

أكرم ناصر بطال، ابن عم الطفل المصاب حمزة بطال، قال عن ذلك "كنا مجتمعين في منزل عمي، والد حمزة، في الطابق الثاني من المبنى، وعند حدوث الزلزال هرعنا جميعاً إلى الخارج خوفاً من سقوط المبنى، نجونا نحن، أما حمزة فأُصيب بكسور في ذراعه".

وتابع: "أسرعنا في نقله إلى المشفى، وتبيّن أنه بحاجة إلى عملية، وقد نجحت العملية، لكن عدم وجود الدواء اللازم سيؤخر في تحسن حالته".

أشار ناصر "الدواء الذي يحتاجه حمزة باهظ الثمن، وتبلغ قيمته 35 ألفاً، وهو غير متوفر في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية، نتيجة الحصار الذي تفرضه حكومة دمشق".

هذا وبلغ عدد المصابين في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية جراء الزلزال الأخير 9 أشخاص، بينهم امرأتان وطفل. وهم؛ جمال قاسم (40 عاماً)، شيخ موس عمر (38 عاماً)، أمين عليكو (45 عاماً)، فوزية الكنجو (23 عاماً)، أحمد بكر (53 عاماً)، هيفين محمد (40 عاماً)، الطفل حمزة بطال (12 عاماً)، عبد الرحمن بكر (22 عاماً)، فيما لم يعرف اسم مصاب آخر.

(كروب/ ل م)

ANHA