نتنياهو: وباء كورونا لن يمنعنا من التحرك ضد إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "إن وباء كورونا لن يخفف من عزيمتنا على التحرك ضد العدوان الإيراني".

وأضاف: "إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك الأسلحة النووية، وستواصل العمل بشكل ممنهج ضد المحاولات الإيرانية للتموضع عسكرياً على حدودنا".

وتابع: "إيران تنتهك التزاماتها بشكل ممنهج أيضاً بما يخص إخفاء المواقع النووية وتخصيب المواد القابلة للانشطار، وهناك انتهاكات أخرى"، في إشارة إلى إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية حديثاً أن إيران رفضت السماح لمفتشي الوكالة بزيارة مواقع بعينها.

وذكر أنه "آن الأوان لكي ينضم المجتمع الدولي إلى الولايات المتحدة في إعادة فرض عقوبات على إيران".

(ع م)