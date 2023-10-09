نتنياهو: ردُّ إسرائيل على حماس سيغيّر الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الإثنين إن "رد إسرائيل على الهجوم غير المسبوق الذي نفّذه مسلحو حركة حماس الفلسطينية من قطاع غزة "سيغيّر الشرق الأوسط".

وجاء في بيان صادر عن مكتبه أنه كان تحدث إلى رؤساء بلديات البلدات الحدودية الجنوبية التي تعرضت للعملية المباغتة التي بدأت يوم السبت. ولم يوضح البيان ماذا يقصد نتنياهو.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الإثنين، تصعيد الإجراءات ضد قطاع غزة الذي بات تحت تصرف حركة حماس، لتصل إلى "الحصار الكامل".

وأوضح أن الحصار يشمل حظر دخول الغذاء والوقود، وقطع الكهرباء.

وكتب وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في منشور على منصة إكس تويتر سابقاً، "أعطيت أوامري بقطع فوري لإمدادات المياه من إسرائيل إلى غزة".

فيما قال وزير البنية التحتية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الإثنين، إنه أمر بقطع فوري لكل إمدادات المياه عن قطاع غزة مع تصاعد القتال.

(س ع)