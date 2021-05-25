نتنياهو: ردّ إسرائيل سيكون قويًّا جدًّا إذا انتهكت حماس الهدنة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي بدأ جولة في الشرق الأوسط بزيارة إسرائيل اليوم الثلاثاء، إن ردّ إسرائيل سيكون قويًّا جدًّا إذا انتهكت حركة حماس وقف إطلاق النار، بحسب وكالة رويترز.

ويزور بلينكن المنطقة في مسعى لتعزيز الهدنة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة والمساعدة في تسريع وتيرة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني المدمر.

وقال نتنياهو إنه ناقش مع بلينكن كيفية تحسين الأحوال الإنسانية في غزة.

وقال بلينكن إنه جاء إلى المنطقة لمحاولة الحد من التوتر، مضيفًا أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح أن بلاده تؤيد تمامًا حق إسرائيل في الدفاع عن النفس في مواجهة الصواريخ القادمة من غزة.

وأضاف الوزير الأميركي أن الولايات المتحدة ستعمل على حشد التأييد الدولي لإعادة إعمار غزة وستقدم مساهمات.

(م ش)