نتنياهو: الاتفاق مع الإمارات بداية حقبة جديدة.. وبومبيو: ملتزمون بإبقاء التفوق العسكري الإسرائيلي

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتفاق السلام مع الإمارات، فتح حقبة جديدة في المنطقة، مضيفًا: "سنسمع قريبًا أخبارًا سارة في هذا المجال" في إشارة إلى اتفاقات التطبيع المقبلة مع الدول العربية.

وتابع في مؤتمر صحفي مشترك، عقده في القدس مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو: "أن التطبيع مع الإمارات غير مرتبط بقبول اتفاق تسليحها".

وذكر أن الاتفاق النووي مع إيران فشل تمامًا، مشيرًا إلى أن "النظام الإيراني يريد السلاح لتسليمه للمتطرفين"، داعيًا "إلى إعادة فرض العقوبات على النظام الإيراني"، وأن تطبيق آلية "سناباك" لفرض العقوبات الأممية على إيران خطوة مهمة.

وشكر نتنياهو، الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وبومبيو، على جهودهما في حماية أمن إسرائيل.

ومن جهته، قال بومبيو: "إن ترامب أوضح بأن إيران لن تحصل على السلاح النووي، وأن حصول طهران على السلاح، سيضر بالشرق الأوسط".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي، على أن واشنطن ملتزمة بالحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وأن واشنطن ستستمر "في دعم الإمارات بكل ما تحتاجه من معدات من أجل الدفاع عن نفسها".

(ع م)