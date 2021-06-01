نتنياهو يؤكد سعيه لإحباط النووي الإيراني ولو على حساب التوترات مع واشنطن

وفي حديث خلال حفل لرئيس الموساد الجديد، ديفيد بارنيا، أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى أن "التهديد الوجودي الأكبر الذي يواجه إسرائيل هو احتمال حصول إيران على أسلحة نووية"، محذرًا من أن "هذا الجهد المزعوم يعرض الدولة اليهودية للخطر".

كما دعا نتنياهو إلى استمرار العمليات السرية ضد إيران، وأضاف: "لقد قلت هذا لصديقي (يقصد الرئيس الأميركي، جو بايدن) لمدة 40 عامًا.. مع أو بدون اتفاق، سنواصل بذل كل ما في وسعنا لإحباط تسليح إيران باستخدام الأسلحة النووية".

وأضاف: "إذا احتجنا إلى الاختيار، وأتمنى ألا يحدث ذلك، بين الاحتكاك مع صديقتنا العظيمة الولايات المتحدة، وإزالة التهديد الوجودي (يقصد إيران)، فإن إزالة التهديد الوجودي هي التي تتغلب".

(د ع)