نتنياهو يتهم وكالة الطاقة الذرية بالرضوخ لإيران

وقال نتنياهو أمام اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي، إنّ إيران تواصل “الكذب” على الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أن رضوخ الوكالة للضغط الإيراني يشكّل “وصمةً في سجلها”، على حد تعبيره.

وحذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي من أنّ الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد تفقد أهمية نشاطها الرقابي في إيران وأهمية تقاريرها عن النووي الإيراني إذا أصبحت منظمة سياسية.

ويأتي انتقاد نتنياهو رداً على تقرير الوكالة الذي أصدرته الأسبوع الماضي والذي أشار إلى أن إيران قدمت إجابة وصفها بالمرضية فيما يتعلّق باكتشاف جزيئات يورانيوم مشتبهٍ بها.

(سـ)