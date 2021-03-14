نتنياهو يشدد على منع إيران من الحصول على السلاح النووي

وقال نتنياهو إنه والرئيس الأميركي جو بايدن تجمعهما علاقات جيدة لكنه لن يخدم مصالح الآخرين في إشارة إلى إيران، وأشار أنه أبلغ بايدن بضرورة منعها من الحصول على سلاح نووي.

وأضاف نتنياهو خلال مقابلة تلفزيونية لقناة 13 الإسرائيلية: "إن إسرائيل لن تعول على أي اتفاق مع نظام متطرف كالنظام الإيراني وستمنع تزويد إيران بأسلحة نووية".

وقبل يومين، قال البيت الأبيض إن مسؤولين كبارًا من الولايات المتحدة وإسرائيل ناقشوا المخاوف بشأن إيران في أول اجتماع افتراضي لمجموعة ثنائية استراتيجية، وهي قضية يختلف فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع إدارة الرئيس جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض، إيميلي هورن، إن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي، مئير بن شبات، كانا على رأس وفدي البلدين.

وكان مسؤول إسرائيلي قد قال الشهر الماضي إن إسرائيل تأمل تفادي التوتر الشخصي بين نتنياهو وبايدن، بسبب خلافاتهما حول القضية النووية الإيرانية، وذلك بإحالة المحادثات بشأن المسألة إلى كبار مستشاريهما.

وقالت إيميلي هورن: "اتفق مستشارا الأمن القومي على أهمية المشاورات الاستراتيجية بين الوكالات، وتعهدا بمواصلة تلك الحوارات".

(ش ع)