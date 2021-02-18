نتنياهو يجري أول اتصال هاتفي مع بايدن

وقال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، إن نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي جو بايدن ووصف الديوان المكالمة بأنها "كانت ودية للغاية ودافئة واستمرت قرابة الساعة" وهي أول مكالمة بين الرئيسين منذ تولي بايدن منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني المنصرم.

وتحدث الرئيسان عن العلاقات الشخصية التي جمعتهما لفترة طويلة، وقالا إنهما يعتزمان التعاون لزيادة تعزيز التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وبحسب البيان بحث نتنياهو وبايدن الاستمرار في دفع اتفاقات السلام قدمًا، كما تطرق الاثنان إلى التهديد الإيراني والتحديات الإقليمية، واتفقا على مواصلة الحوار بينهما.

وهنأ جو بايدن نتنياهو على إدارته في مكافحة وباء كورونا وتبادلا سبل التعامل مع الجائحة.

وكان البيت الأبيض، قد قال الثلاثاء المنصرم، إن أول اتصال للرئيس الأميركي مع زعيم في المنطقة سيكون مع نتنياهو.

(م ش)