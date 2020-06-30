نتنياهو يحذر الأسد!

وقال بنيامين نتنياهو للصحفيين إلى جانب المبعوث الأمريكي بريان هوك الذي يزور اسرائيل "لن نسمح لإيران بتأسيس وجود عسكري في سوريا".

ودعا كل من نتنياهو وهوك إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران، العدو اللدود لبلديهما، الذي ينتهي في تشرين الأول/أكتوبر.

وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي "أقول لآية الله في طهران.. ستواصل إسرائيل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعك من خلق جبهة إرهابية وجبهة عسكرية أخرى ضد إسرائيل "في سوريا المجاورة، وأضاف "أقول لبشار الأسد: أنت تخاطر بمستقبل بلدك ونظامك".

وشنت إسرائيل المئات من الضربات في سوريا منذ بدء حربها الأهلية عام 2011، مستهدفة القوات الحكومية والقوات الإيرانية المتحالفة ومقاتلي جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية.

وقال نتنياهو: "نحن عازمون بشكل مطلق على منع إيران من ترسيخ نفسها عسكريًا في محيطنا المباشر".

وكما ركز هوك على حظر الأسلحة، الذي تم وضعه كجزء من اتفاق نووي متعدد الأطراف وقّعته طهران وواشنطن وقوى كبرى أخرى عام 2015.

وقال المبعوث الأمريكي إن رفع هذا الحظر سيسمح لإيران "باستيراد طائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر هجومية وسفن حربية وغواصات وأنظمة مدفعية متطورة وصواريخ ".

وأضاف هوك "ستكون إيران عندئذ في وضع يمكّنها من تصدير هذه الأسلحة وتكنولوجياتها إلى وكلائها مثل حزب الله، والجماعات الفلسطينية مثل الجهاد الإسلامي وحماس والميليشيات الشيعية في العراق وشبكات المقاتلين الشيعة في البحرين وإلى الحوثيين في اليمن".

(م ش)