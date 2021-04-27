نتنياهو بخصوص صواريخ غزة: يجب ألا يختبرنا أعداؤنا

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، "إن إسرائيل مستعدة للرد على أي تطورات، بعد أن أطلق "إرهابيون" أكثر من 40 صاروخًا على إسرائيل في الأيام الأربعة الماضية"، بحسب ما أوردته صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو "بعد اجتماع مجلس الوزراء الأمني، قررنا الاستعداد لكافة السيناريوهات، هذه هي التعليمات التي أعطيناها أنا ووزير الدفاع"، مهددًا "لا أقترح أن يختبرنا أعداؤنا".

وكان قد أقر المجلس الأمني المصغر –الكابينت، مساء الإثنين، خطة لتوجيه ضربة جوية كبيرة ضد أهداف لحماس في قطاع غزة ، في حال تجدد إطلاق النار من قطاع غزة، وفوض كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن بيني غانتس لتحديد الوقت المناسب لتنفيذها، وقال مسؤولون إسرائيليون بعد الجلسة إن "الكرة بيدي حماس" وتابع "لا يوجد لدى إسرائيل رغبة بالتصعيد، لكننا نستعد لإمكانية استمرار إطلاق النار".

(م ش)