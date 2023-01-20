نتانياهو يلتقي بمستشار الأمن القومي الأميركي.. التطبيع مع السعودية والنووي الإيراني أبرز الملفات

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، يوم أمس بمستشار الأمن القومي الأميركي، جايك ساليفان، حيث أجريا محادثات تركزت على البرنامج النووي الإيراني وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

وتضمن البيان أن نتانياهو وساليفان الذي يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية بحثا "الجهود المشتركة؛ لوقف برنامج إيران النووي وتحركات إيران في المنطقة". مضيفاً إن رئيس الوزراء "رحب بالتزام الرئيس الأميركي، جو بايدن بضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية".

كما ناقش الجانبان الخطوات المقبلة لتعميق "اتفاقات أبراهام"، في إشارة إلى اتفاقات التطبيع التي جرت عام 2020 بين إسرائيل ودول عربية و"توسيع دائرة السلام مع التركيز على المملكة العربية السعودية".

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي قد التقى في وقت سابق، الخميس رئيس الموساد، ديفيد برنيع وناقش معه "التحديات الإستراتيجية للبلدين، والأهمية الكبرى للتعاون بين الأجهزة الأمنية في التعامل معها"، وفق البيان.

كما شارك المسؤول الأميركي في اجتماع عبر الفيديو ضمه ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي ونظيريهما في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، والبحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

وأعلن الأربعة التزامهم بتعميق "اتفاقات أبراهام"، وناقشوا الخطوات العملية؛ لتعزيز المصالح المشتركة في المنطقة، حسب بيان مكتب نتانياهو.

(م ش)