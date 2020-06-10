نسوة كرديات من لبنان: تركيا تحاول كسر إرادة المرأة الحرة

وأكدت النساء خلال وقفة احتجاجية أقيمت في مقر رابطة نوروز في العاصمة اللبنانية بيروت تنديداً باعتقال السلطات التركية للبرلمانية ليلى كوفن, أن "الحكومة التركية تحاول القضاء على هوية المرأة الحرة التي ناضلت وقاومت, وقمعها بكافة الوسائل".

وعلى هامش الوقفة الاحتجاجية ، قالت مشاركات لوكالتنا إن "الدولة التركية باعتقالها للمناضلة ليلى كوفن تستهدف إرادة المرأة الحرة ونضالها, بهدف القضاء على وجودها, مطالبات المنظمات الحقوقية والنسائية بالتحرك لإيقاف انتهاكات تركيا".

وأكدت المشاركات إدانتهن واستنكارهن للأفعال الإجرامية التي ترتكبها الدولة التركية بحق النساء، وخاصة المرأة الكردية التي يحاربها بكافة الأساليب الظالمة، بهدف النيل من إرادتها, وطمس هويتها ووجودها.

وأُطلق مساء أمس سراح البرلمانية والرئيسة المشتركة لـ KCD والنائبة عن حزب الشعوب الديمقراطي بجولميرك ليلى كوفن من سجون السلطات التركية.

(ز غ)