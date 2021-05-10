تستمر، منذ أكثر من 10 أيام، محاكمة 108 من أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي بتهمة تضامنهم مع مدينة كوباني أثناء تعرضها لهجمات مرتزقة داعش أواخر عام 2014، وانسحب محامو الدفاع من جلسة الإثنين المنصرم، وقالوا: "لا نريد أن نكون شركاء في هذه الجريمة التي يرتكبها القضاء التركي بحق أعضاء الحزب".

وتقوم أجهزة الأمن التركية، في الأعوام الأخيرة، باعتقال البرلمانيين الكرد ورؤساء البلديات المرشحين من قبل الشعب وزجهم في السجون، ناهيك عن الصحفيين الكرد وكل المطالبين بالحقوق والعدالة.

'لا يوجد أي بند في القانون يمنع تقديم الدعم الإنساني للمنكوبين'

الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات نصرة خليل، قالت لوكالتنا: "ناشد الأهالي في مدينة كوباني كل العالم لمساندتهم أثناء هجوم مرتزقة داعش على كوباني عام 2014، فلبّى أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي النداء وقام بتنظيم المسيرات التضامنية، وبعدها ساندوا الأهالي بتقديم المؤن وكل ما قاموا به كانت حالات إنسانية، ووقفوا مع أبناء المدينة إنسانيًّا، ولا يوجد أي بند في القانون يمنع تقديم الدعم الإنساني للمنكوبين".

وأضافت نصرة خليل: "القاتل طليق في تركيا والمدافع عن حرية الشعب خلف القضبان، إنها العدالة التي تمارسها دولة الاحتلال التركي في محاكماتها، فتكافئ المجرم وتعاقب البريء، ولو كانت هناك عدالة في تركيا لما كنا اليوم نرى هذه المحاكمات غير العادلة، لأنهم دخلوا بطرق شرعية إلى كوباني".

وتابعت: "الكثير من الجهات ساعدت أهالي مدينة كوباني والكثير من المدن حول العالم خرجت في مظاهرات تضامنًا معها، ولم نرَ أحدًا فعل ما تفعله تركيا اليوم، بل حصل العكس، حيث خُصص يوم في تلك الفترة وسمي بـ (يوم التضامن مع كوباني) احترامًا لمقاومتها التاريخية".

'تركيا تعطي صورة سيئة عن القانون في ظل الصمت الدولي'

وأشارت نصرة خليل إلى أنه "بعد مرور ست سنوات على تحرير مدينة كوباني تقوم المحاكم التركية بمعاقبة المتضامنين مع المدينة وهذا شيء يدعو إلى القلق، لأن تركيا تعطي صورة سيئة عن القانون، لاسيما في ظل الصمت الدولي، وكونها عضوة في مجلس حقوق الإنسان (التابع للأمم المتحدة)، وكذلك موقّعة على اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بشأن احترام حقوق الإنسان".

ولفتت الرئيسة المشتركة لمجلس العدالة الاجتماعية في إقليم الفرات نصرة خليل إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها المحاكم التركية بخرق القانون، فمنذ تأسيسها وإلى اليوم وهي تخرق القانون بنفيها للشعوب وزج معارضيها في السجون وانسحابها من معاهدة إسطنبول ومحاكمتها لجيجك كوباني، كل هذه دلالات بأن لا صوت في تركيا يعلو فوق صوت القضاء التركي الذي يصدر القوانين كما يحلو للأجهزة الأمنية".

ودعت نصرة خليل في نهاية حديثها الحقوقيين إلى "التضامن مع ديمرتاش ورفاقه، عبر إيصال صوتهم إلى كافة المنظمات الدولية"، وناشدت "الأهالي في كوباني وعموم المدن الكردية النزول إلى الساحات للتضامن مع أعضاء حزب الشعوب الديمقراطي، لأنهم ضحوا بحريتهم من أجل أهالي كوباني".

(ج)

ANHA