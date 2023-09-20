نصر الدين إبراهيم: اغتيال الرفيق دنيز عمل إرهابي

تحدّث الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) نصر الدين إبراهيم، إلى وكالتنا، وأكد استمرار هجمات الدولة التركيّة ضد الكرد، ولفت إلى تأكيدها (تركيا) على إسقاط أي إدارة للكرد أينما كانت، وقال: "لن تكسر وحشيّتهم إرادة شعبنا".

وعلّق نصر الدين إبراهيم على اغتيال ممثل المؤتمر القومي الكردستاني في باشور كردستان (جنوب كردستان) دنيز جودت بالبون قائلاً: "اغتيال الرفيق دنيز عمل إرهابي، ويدلّ على ممارسة حكومة حزب العدالة والتنمية لإرهاب منظّم تديره الدولة، كما أن الهجمات التي استهدفت رفيقاتنا القياديات في وحدات حماية المرأة في منبج وقامشلو، هي حرب غير مسبوقة على شعبنا وثورة الأمة الديمقراطية الكردستانية، إننا نقف مع أعمال ونشاطات الداعين إلى الحرية، جنباً إلى جنب وندعمهم".

وأعرب إبراهيم عن إدانتهم لهذا "الهجوم الإرهابي" كحزب، ولفت إلى ضرورة عقد مؤتمر وطني كردستاني في هذه المرحلة وتابع حديثه قائلاً: "هناك مخطّط كبير ضدّ الكرد، فهم يدركون أنّ الكرد يسيرون في هذه المرحلة الجديدة، نحو الحرية والاستقلال".

(ر)

ANHA