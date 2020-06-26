نشوب حرائق في ريف حلب الشمالي بسبب رصاص مرتزقة الاحتلال التركي

التركي الرصاص بشكل عشوائي في المنطقة.

أفادت مراسلة وكالتنا في منبج أن حريقاً نشب في الأراضي الزراعية بقرى السكرية والبريدية التابعة لمدينة الباب في

الريف الشمالي لمدينة حلب، والتي يحتلها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

المصادر أوضحت لمراسلة وكالتنا أن الحريق سبقه إطلاق الرصاص بشكل عشوائي من قبل مرتزقة الاحتلال التركي في

المنطقة، مما أدى إلى نشوبه.

وقالت مراسلة وكالتنا إن الحريق وصل إلى قرية تل تورين الواقعة على الأوتوستراد الدولي غرب منبج.

وأشارت إلى أن الحريق مازال مستمراً، ويتوسع حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

(س ع/د ج)

ANHA