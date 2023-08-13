نشطاء يؤكدون دعمهم للنساء المكافحات في شنكال وأفغانستان

أطلقت منظومة المرأة الكردستانية (KJK)، أمس السبت، حملة هاشتاغ على مواقع التواصل الافتراضي تحت عنوان #AfghanAndEzidiWomenAreNotAlone، لدعم النساء في شنكال وأفغانستان.

وأعلنت منظومة المرأة الكردستانية، في 9 تموز، أنها بصدد إطلاق حملة تحت شعار "نحن نقف مع نساء أفغانستان وشنكال ضد هجمات الرجل المهيمن"، والتي بدأت في 3 آب، وستستمر لغاية 15 آب.

وشارك في حملة الهاشتاغ، نشطاء ورواد من أجزاء كردستان الأربعة والعالم وأوروبا، إضافة إلى برلمانيين سابقين في البرلمان التركي ومؤسسات مدنية في باكور كردستان.

كما انضمت إلى الحملة عدّة تنظيمات نسائية، منها جمعية نساء كردستان، وحركة المرأة الحرة، ومؤتمر ستار، وتجمّع نساء زنوبيا، واتحاد المرأة الإيزدية.

حيث نشرت جمعية نساء كردستان Komalên Jinên Kurdistan، عدّة مقاطعة مصورة لناشطات كردستانيات من كافة المكونات على منصتها للتواصل الافتراضي، منهن باسم البيت الإيزيدي: "ندعو كافة النساء لتوحيد الصف من أجل الوقوف في وجه الظلم والاضطهاد الذي تتعرض له المرأة".

كما نشر حساب يحمل اسم إبراهيم خليل يلدز على منصته في إكس (تويتر سابقاً) عبارة: "نقف إلى جانب النساء اللواتي يردن إسماع أصواتهن، وندعم النساء المكافحات في شنكال وأفغانستان"، وأرفقها بصورة للنساء الإيزيديات.

أما الحساب الذي حمل اسم ليلى إيلهان، فقد حيّا مقاومة نساء شنكال وأفغانستان عبر تغريدة، وأرفقها بصورة لامرأة أفغانية منتفضة في وجه إحدى عناصر طالبان.

وتنتهي حملة الهاشتاغ، اليوم الأحد، الساعة 20.00.

(ي م)