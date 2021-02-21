نشطاء يضربون عن الطعام في باشور احتجاجًا على سجن الصحفيين

وكانت محكمة هولير في باشور كردستان أصدرت أحكامًا بالسجن مدة 6 أعوام على خمسة من النشطاء والصحفيين، وهم كل من شيروان شيرواني وكوهدار زيباري وهاريوان عيسى وشفان سعيد آياز كرم، على خلفية عملهم الإعلامي.

وبحسب وكالة روج نيوز، وتضامنًا مع الصحفيين الذين أعلنوا بدورهم إضرابًا عن الطعام في سجون إقليم باشور كردستان، أطلق عدد من النشطاء السياسيين في مدينة كلارا في باشور كردستان حملة للإضراب عن الطعام.

المهندس هريم محمود والمدرس علي محمد أعلنا الإضراب عن الطعام لمدة أسبوع، تضامنًا مع "المضربين عن الطعام في سجون الحزب الديمقراطي الكردستاني"، بحسب ما ذكر محمود في منشور على حسابه الشخصي.

وكتب المهندس هريم محمود على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " أعلن إضرابًا عن الطعام لمدة أسبوع، دعمًا للمضربين عن الطعام في سجون حزب العدالة والتنمية والحزب الديمقراطي الكردستاني، وآمل أن تكون هذه الحملة ضغطًا على الحكومة".

وتتصاعد ردود الفعل الشعبية المناهضة لقرار محاكم باشور كردستان بحق الإعلاميين والصحفيين، بعد إصدار محكمة هولير أحكامًا بالسجن لمدة 6 أعوام بحق 5 من الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي.