نشطاء قلقون من مصير صحفي احتجزته سلطات باشور

وانتقد نشطاء اقتياد الصحفي شيروان شيرواني رئيس تحرير صحيفة "باشور" المعروفة بتحقيقات تتعلق بجرائم الفساد في حكومة باشور كردستان، يوم الأربعاء من منزله في هولير بطريقة غير مشروعة دون أمر قضائي، وأعربوا عن قلقهم حيال مصير شيرواني الذي لا يزال مجهولًا.

وقالت لجنة حماية الصحفيين في بيان إن: "قام عشرة من عناصر الشرطة، يرتدي أربعة منهم ملابس مدنية، باعتقال شيرواني وصادروا منه جهازي حاسوب محمول ودفترًا وأقراصًا مدمجة قبل أن يوجهوا المسدس إلى رأسه ويقيدوه".

وأفادت اللجنة في بيانها أن "شيراوني الذي تعرض من قبل لاعتقال استمر عدة أيام، قد وجه قبل أيام من اعتقاله انتقادات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لرئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني".

وسجل مركز "مترو للدفاع عن حقوق الصحفيين في كردستان"، خلال النصف الأول من العام الحالي، 88 انتهاكًا ضد 62 صحفيًّا وإعلاميًّا.

(س ر)