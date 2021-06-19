نشطاء حقوقيون: استمرار جرائم جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين

وذكر تقرير أصدرته شبكة نشطاء عفرين، اليوم السبت، استشهاد عدد من المدنيين في عفرين المحتلة بينهم نساء وأطفال، على يد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته. إضافة إلى اختطاف العشرات من الأهالي وتعرضهم للتعذيب.

التقرير الذي يغطي الفترة الواقعة بين الـ 7-19 من شهر حزيران الجاري، وثق تواريخ وأماكن سلسلة جرائم، كما وثق أسماء وصور العشرات من المدنيين ممن تعرضوا للقتل والخطف والتعذيب.

وبحسب التقرير فإن 8 مواطنين بينهم طفلين و3 نساء و4 مسنين استشهدوا خلال الفترة التي رصدها نشطاء الشبكة.

كما وثق التقرير أيضاً إقدام جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على اختطاف 22 مدنياً بين طفلان و3 مسنين إضافة إلى اختطاف امرأة نقلت إلى سجون داخل تركيا.

وأكد التقرير أيضاً أن 4 مدنيين مسنين بينهم امرأة تعرضوا للضرب والتعذيب من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين وريفها خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد استمرار جرائم التغيير الديمغرافي أكد التقرير استمرار دولة الاحتلال التركية ببناء 4 مستوطنات بهدف توطين عوائل المرتزقة فيها.

وبحسب التقرير فإن سلطات الاحتلال التركي وجمعيات إخوانية تابعة لها، تواصل استكمال بناء قريتين استيطانيتين في الجبال المحيطة بقريتي كفر صفرة وحج حسنا في ناحية جندريسة. وذلك بدعم من جمعيات قطرية ومؤسسات تركية.

كما بدأ الاحتلال التركي ومرتزقته ببناء مركز استيطان في محيط قرية جقالو في ناحية شيه ويضم نحو 600 غرفة.

إضافة إلى بناء مشروع استيطاني بتمويل من الهلال الأحمر القطري وبتنفيذ جمعية “ شام الخيرية ” أحد أذرع تنظيم الإخوان المسلمين في ناحية شرا التابعة لعفرين المحتلة.

ووثق التقرير سلسلة جرائم سرقة ارتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته شملت الاستيلاء على أراضي زراعية وسرقة ماشية.

(ك)