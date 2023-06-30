نشر تعزيزات أمنية إضافية لمواجهة الاحتجاجات في فرنسا

اجراءات ماكرون جاءت على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن فرنسية، بعد مقتل قاصر من أصل جزائري-مغربي على يد شرطي قرب باريس،

ماكرون وخلال اجتماع لخلية الأزمة فور عودته من قمّة كان يحضرها للاتحاد الأوروبي في بروكسل، ندّد بما أسماه الاستغلال غير المقبول لمنصات التواصل الاجتماعي لحادثة مقتل القاصر، مطالباً إياها بحذف مشاهد الشغب الحساسة التي تحرّض على العنف.

من جانبها، دعت رئيسة وزراء فرنسا اليزابيت بورن، إلى اتخاذ كل ما يلزم لتهدئة الوضع لإعادة النظام في البلاد، بما فيها فرض حالة الطوارئ فيما يرفض ماكرون حتى الآن إعلانها.

إلى ذلك، طلبت الحكومة الفرنسية من جميع السلطات المحلية وقف حركة وسائل النقل العام في وقت مبكر من مساء الجمعة، في محاولة لاستعادة النظام بعد أن أضرم المحتجون النار في عددٍ من المباني والسيارات.

وزير الداخلية جيرالد دارمانان طلب من السلطات المحلية وقف حركة جميع الحافلات والترام من الساعة التاسعة مساء في جميع أنحاء البلاد، في مسعى من الحكومة لتهدئة التوتر.

(سـ)