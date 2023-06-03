نشر الرسائل التي كتبها الأطفال للقائد آبو على شكل مجلّة خاصة

أطلقت لجنة شلير لحماية حقوق الطفل في شمال وشرق سوريا في الـ 14 من شباط المنصرم، وبمناسبة ميلاد القائد عبدالله أوجلان (4 نيسان)، حملة جمع رسائل استمرّت حتّى الـ 3 من نيسان المنصرم.

وفي إطار هذه الحملة، تمّ جمع 4 آلاف رسالة كتبها الأطفال للقائد عبدالله أوجلان، حيث تخطّط لجنة شلير لطباعتها ونشرها ككتاب.

لكن سبق طباعة الكتاب، نشر عددٍ من الرسائل على شكل مجلّة خاصة، وأُعدّت هذه المجلّة من قبل حركة مزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطي (TEV-ÇAND)، هيئة الثقافة في إقليم الجزيرة ومجلة شرمولا الأدبيّة.

وأُصدرت المجلّة باللغتين الكرديّة والعربيّة وباسم "رسائل للقائد آبو".

وتسلّط المجلّة في صفحاتها الأولى الضوء على الطفولة وتتطرّق لسيرة حياة القائد عبدالله أوجلان ثمّ تتضمن بعد ذلك 17 رسالة كتبها الأطفال، 11 منها بالكرديّة و6 بالعربيّة، بالإضافة إلى صور للقائد أوجلان رفقة الأطفال وصور أخرى للأطفال وهم يغرسون الأشجار أو يرسمون.

هذا ونُشرت من المجلّة حتّى الآن 5 آلاف نسخة.

ونعرض لكم هنا عدداً من هذه الرسائل:

رسالة علي أحمد: "قائدي آبو، أريد أن تخرج من ذاك السجن كثيراً، أريد أن استقبلك في وطننا الحر. لا حياة بدون القائد".

خديجة حمزة عبدالله: "تحيّة واحترام لك قائدنا، نتمنّى أن تخرج من السجن لنُسرّ جميعاً ونشهد اليوم الأبيض الذي ننشده. نحن آسفون جدّاً وكلّنا معك. جميع الكرد يدعمونك ويحبونك، نتمنّى أن تعود إلى الوطن، فالوطن بدون القائد كئيب. وفي الختام؛ لا حياة بدون القائد".

دلبر حسن: "قائد آبو، أريد رؤيتك كثيراً، وأنشد أياماً حرّة، المقاومة حياة، لا حياة بدون القائد".

(س.ب/ر)

ANHA