نشر ١٧ ألفاً من الحرس الوطنيّ وترامب يشكل إدارة أزمة

وقالت إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب "طلب تشكيل مركز قيادة من وزيري العدل والدفاع ورئيس الأركان لبحث الأزمة"، لافتة إلى "أدلّة متزايدة على تورّط حركة (أنتيفا) في أعمال العنف".

وذكرت أنّ "الحرس الوطنيّ موجود لخفض التصعيد في الشارع"، مشيرة إلى أنّ "وقف أعمال الشغب من مسؤولية حكّام الولايات لكنّهم فشلوا في ذلك".

وعرض البيت الأبيض في المؤتمر الصّحافيّ مقاطع فيديو لعمليّات تحريض على التخريب أثناء التظاهرات

وشدّد على أنّه "لا يمكن السماح باستمرار عمليات السلب والنهب في المدن الأميركية".

وفي وقت سابق انتقد الرئيس الأميركي ترامب، الإثنين، حكّام ولايات أميركية ووصفهم بأنهم "ضعفاء" مطالباً بحملات أقسى على المخرّبين في أعقاب ليلة أخرى من الاحتجاجات العنيفة في عشرات المدن الأميركية، فيما أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض بنشر 17 ألف عنصر من الحرس الوطنيّ في 24 ولاية أميركية، مشيرة إلى أنّ الحرس الوطني موجود لخفض التصعيد في الشارع.

وتحدّث ترامب عبر الفيديو مع الحكّام ومسؤولي الأمن القومي وإنفاذ القانون. وأخبر ترمب الحكّام بأنّه "يتعيّن عليهم أن يصبحوا أقسى بكثير" وسط احتجاجات تشهدها الولايات المتحدة وانتقادات لاستجاباتهم.

قال ترامب للحكّام: "معظمكم ضعفاء. عليكم اعتقال الناس".

وحثّ الرئيس الحكام على نشر الحرس الوطني، الذي نسب إليه الفضل في المساعدة على تهدئة الوضع مساء الأحد في مينيابوليس. وطالب باتخاذ إجراءات صارمة مماثلة في المدن التي تعرّضت أيضاً لتشنّج من العنف، مثل نيويورك وفيلادلفيا ولوس أنجلوس.

وقال ترامب: "عليكم القبض على الأشخاص، عليكم تتبّع الأشخاص، وعليكم وضعهم في السجن لمدة 10 سنوات، ولن تروا هذه الأشياء مرّة أخرى أبداً.. نحن نفعل ذلك في واشنطن العاصمة، سنقوم بشيء لم يره الناس من قبل".

وأبلغ ترامب الحكّام بأنهم يجعلون أنفسهم "يبدون مثل الحمقى" لعدم استدعاء المزيد من الحرس الوطني لاستعراض للقوة في شوارع المدينة.

من جانبه، قال وزير العدل بيل بار، الذي شارك في المحادثة الإثنين، للحكّام إنّ عليهم "السيطرة على الشوارع" والتحكّم، وألّا يكونوا في وضعيّة ردّ فعل على الحشود. كما حثّهم على "ملاحقة مثيري الشّغب".

)ي ح)