نشاطات ترفيهية للأطفال بقدوم رأس السنة الميلادية

مع اقتراب رأس السنة الميلادية نظمت لجنة الأطفال التابعة لمؤتمر ستار في مدينة قامشلو احتفالية للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

وتخللت الاحتفالية تنظيم نشاطات ترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا عليهم.

وفي ناحية تربه سبيه وبهدف زرع البسمة والبهجة على وجوه الأطفال نظمت الجمعية الثقافية السريانية احتفالية للأطفال والتي تضمنت تجسيد شخصية بابا نويل وتوزيع الهدايا على الأطفال، وعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلورية السريانية.

العضوة في الجمعية الثقافية السريانية في ناحية تربه سبيه منى شمعون أشارت إلى أنهم يهدفون من خلال هذه الاحتفالية إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال مع قدوم رأس السنة الميلادية، ونوهت إلى إن المنطقة عانت سنوات من الحرب.

وتمنت منى شمعون أن يعم الخير والسلام على سوريا وعلى شعوب العالم كافة .

( كروب/ م ح)

ANHA