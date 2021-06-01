نصف مليون قتيل... المرصد يوثق عدد القتلى منذ اندلاع الأزمة السورية

وبلغ عدد الأشخاص الذين وثق المرصد السوري مقتلهم على الأراضي السورية، منذ انطلاقة الأزمة السورية في الـ 15 من آذار/ مارس 2011، وحتى يوم 30 أيار/ مايو المنصرم، 494,438 قتيلًا، موزعين على الشكل التالي:

عدد الشهداء المدنيين السوريين: 159,774، هم 119,591 رجلًا و25,048 طفلًا دون سن الثامنة عشر، و15,135 مواطنة فوق سن الثامنة عشر.

عدد قتلى المسلحين السوريين في صفوف المجموعات المرتزقة والمسلحة 79,844.

عدد القتلى في قوات حكومة دمشق 91,031.

كما وثق المرصد مقتل 66.995 من الدفاع الوطني والمسلحين السوريين الموالين للحكومة.

بينما بلغت حصيلة قتلى حزب الله اللبناني 1,707، في حين بلغ عدد قتلى المسلحين غير السوريين الموالين للحكومة8,593، من ضمنهم 264 من الجنود والمرتزقة الروس.

في حين بلغ عدد قتلى جنود جيش الاحتلال التركي بحسب المرصد 215 قتيلًا.

كذلك بلغ عدد قتلى المرتزقة في صفوف هيئة تحرير الشام “جبهة النصرة سابقًا” وعدد من التنظيمات الجهادية الأخرى 27,765، ووصل عدد قتلى داعش إلى 40,628.

بينما بلغ مجموع القتلى مجهولي الهوية الموثقون بالأشرطة والصور 436.

ولم تشمل هذه الإحصائية للخسائر البشرية، والتي وثقها المرصد السوري لحقوق الإنسان، أكثر من 47,000 مواطنًا استشهدوا تحت التعذيب في معتقلات حكومة دمشق.

كما أسفرت العمليات العسكرية المتواصلة وعمليات القصف والتفجيرات عن إصابة أكثر من 2.1 مليون مواطن سوري بجروح مختلفة وإعاقات دائمة، فيما شُرّد نحو 13 مليون مواطن آخرين منهم، من ضمنهم مئات الآلاف من الأطفال والنساء، بين مناطق اللجوء والنزوح، ودمرت البنى التحتية والمشافي والمدارس والأملاك الخاصة والعامة بشكل كبير جدًّا.

(د ع)