نسبة النجاح في شهادة التعليم الثانوي في إقليم الجزيرة بلغ 66%

صدرت اليوم في تمام الساعة 16:00 نتائج الدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية. وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها من هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة فإن نسبة النجاح بلغت 66 بالمئة.

وبدأت في الـ 28 من تموز الماضي الدورة الثانية لامتحانات الشهادة الثانوية في إقليم الجزيرة وانتهت امتحانات الفرع الأدبي في 4 آب فيما انتهت امتحانات الفرع العلمي في 5 آب. وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا للدورة الثانية ألفي طالب وطالبة.

وفي الـ 27 من حزيران الماضي انتهت الامتحانات النهائية لطلاب الشهادة الثانوية ( الدورة الأولى) وبلغت نسبة النجاح فيها 63 بالمئة.

وكانت هيئة التربية والتعليم بإقليم الجزيرة قد قررت في العام الدراسي 2020-2021 إجراء امتحانات نهائية موحدة لطلاب شهادة التعليم الثانوي.

(م م)

ANHA