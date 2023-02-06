نصب الخيم وتجهيزها كمراكز إيواء مستمر في شمال وشرق سوريا ودعوات لتوخي الحذر – تم التحديث

وبمبادرة من الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، ومواطنون المنطقة نصبت خيم في أماكن مختلفة في المدينة، لإيواء الأهالي أثناء خروجهم من منازلهم في ظل الظروف الجوية القاسية، والهطولات المطرية تحسباً لأي طارئ في ظل استمرار حدوث الهزات الأرضية.

الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في منبج محمد خير شيخو قال وفي تصريح لوكالتنا:" تماشياً مع الحالة الكارثية التي تعم سوريا بشكل عام، سارعت الإدارة المدنية في منبج وريفها نصب خيم لإيواء الأهالي في حال تكررت الهزات الأرضية".

وأضاف محمد خير شيخو بأن "أهالي مدينة منبج أيضاً أقدموا بمبادرة مماثلة لهذا الأمر، وقاموا بنصب عدد من الخيمات بالساحات الرئيسية".

ودعا أهالي منبج لتوخي الحذر والتوجه للخيم والابتعاد عن المباني والجدران .

شيخو أكد "هناك حالة من التأبه والاستعداد من قبل لجنة البلديات بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، وأيضاً لجنة الصحة والأطباء والمشافي جميعهم في حالة استنفار منذ ساعات الفجر، وإلى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالة وفات في المدينة، كما أن هناك بعض الإصابات البشرية وأضرار مادية فقط".

هذا ونصبت 3 خيم من قبل الإدارة المدنية في ثلاث ساحات رئيسية وهي الساحة العامة والساحة أمام مشفى المدينة وساحة بالقرب من سوق الهال، ونشرت على وسائل التواصل الافتراضي أرقام الطوارئ والنجدة والإسعاف.

ومن جانبه قال المواطن بدر برهو من سكان حي الحزاونة في مدينة منبج واللذين اقدموا على نصب خيم أيضاً "قمنا بنصب هذه (الخيم) كعمل طوعي وإنساني، حيث رأينا أهالينا في فجر هذا اليوم وهم في حالة من الهلع والرعب في هذا البرد القارس نتيجة الزلزال الذي ضرب المنطقة".

وتوجه بدر برهو في ختام حديثه بكلمة للأهالي وقال "أن نكون يداً واحدة ومن يمتلك سيارة كبيرة يقوم بتخييمها وتجهيزها في حال حدوث أي طارئ، فالأبنية المرتفعة في حالة الزلزال لا تسكن، ونتمنى السلام لكافة أهالينا في سوريا".

الرقة

وفي مدينة الرقة، نصب مجلس الرقة المدني والإدارة المدنية في الطبقة، الخيم تحسباً.

وتتوزع الخيم المنصوبة في "ساحة المجمع - ملعب الفرات - حديقة الاستقلال - ساحة المركز الثقافي سابقاً - حديقة جواد آنزور - خلف العيادات الشاملة - حارة البدو - الحديقة المرورية"

ودعا مجلس الرقة المدني المواطنين بالتوجه إلى أقرب خيمة منهم عند شعورهم بالخطر .

وأمنت لجان مجلس الرقة المدني والإدارة المدنية بالطبقة جميع مستلزمات الخيم من مازوت ومدافئ وبطانيات وسفنج بالإضافة إلى توصيل الكهرباء لكل خيمة.

(ش س – أ ع/سـ)

ANHA