نساء: يجب عدم الاتكال على أحد في حماية مناطقنا علينا حمايتها بأنفسنا

ومع ازدياد المخاطر الخارجية على مناطق شمال وشرق سوريا التي تديرها الإدارة الذاتية، ومحاولات أطراف عدة ضرب الأمن والاستقرار في المنطقة عبر بث الفتن بين المكونات ومحاولات تأليب الأهالي ضد الإدارة ومساعي تجنيد العملاء وشن هجمات انطلاقاً من الداخل توازياً مع الهجمات المستمرة من الخارج، تبرز إلى الواجهة ضرورة تمتين صفوف المجتمع من الداخل في مواجهة أخطار الخارج.

ويتفق الكثيرون على أن مهام حماية المنطقة لا تقتصر على القوات العسكرية والأمنية التي تأخذ على عاتقها مهام حماية المجتمع، بل يتعدى ذلك لتطال هذه المسؤولية جميع أفراد المجتمع، كلٌ وفق قدراته.

حول هذا، تقول المواطنة نازة محمد علي بأنه "يجب على الجميع عدم الاتكال على القوة العسكرية أو الأمنية لحماية مناطقهم بل يجب دعم تلك القوى عبر الاعتماد على الذات للحماية، أي يجب على الجميع حماية مناطقهم بدءاً من منازلهم وأحيائهم".

وأضافت نازة أنه "يجب على شعبنا أن يكون واع وينضم لقوات الحماية الجوهرية أو الحماية الذاتية ولأنها واجب يقع على عاتق الجميع".

كما شددت نازة على أنه يجب على الجميع التّدرب على استخدام السلاح سواء كانت امرأة أو رجل لحماية مناطقهم من الاحتلال وهجماته".

بدورها قالت عضوة قوات الحماية الجوهرية صفا عبد الله "نحن لا نتكل على قوى خارجية تقول بأنها ستحمي مناطقنا، نحن نحمي مناطقنا بأنفسنا إلى جانب قوات الأمن الداخلي وندعم قواتنا العسكرية سواء كانت وحدات حماية المرأة أو الشعب أو كانت قوات سوريا الديمقراطية".

ودعت صفا عبد الله الجميع إلى الانضمام إلى قوات الحماية الجوهرية وحمل السلاح لحماية شعب المنطقة وردع هجمات العدو بعيداً عن الاعتماد على القوات الخارجية، في إشارة منها إلى تواجد القوات الروسية والأمريكية في المنطقة.

وأكدت على أن شعب المنطقة باستطاعتهم حماية مناطقهم وأن لا حاجة لهم إلى القوى الخارجية.

ومن جانبها قالت المواطنة خانم إبراهيم إنه "يجب على شعب المنطقة عدم الاعتماد على القوى الخارجية المتواجدة في المنطقة، بل حماية مناطقهم بأنفسهم".

وأشارت خانم إبراهيم إلى أن وحدات حماية المرأة والشعب تحمي حدود المنطقة، وقالت "على شعبنا في الداخل حماية المنطقة من الداخل سواء في القرى أو النواحي أو المدن".

وقالت "إذا لم يحم شعب المنطقة مناطقهم من الاحتلال والعدوان، فلا أحد سيحميها لا القوى الخارجية المتواجدة في المنطقة ولا أي طرف آخر".

(م ع/ج)

ANHA