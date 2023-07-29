نساء: تركيا تتمادى والغرب يشاهد

أُرسلت في وقتٍ سابق رسائل تهديد للقائد عبد الله أوجلان من قبل دولة الاحتلال التركي وإدارة سجن إمرالي، دون أن تحمل اسماً أو عنواناً، حسب ما أفاد به عضو المجلس التنفيذي لمنظومة المجتمع الكردستاني، صبري أوك.

أججت هذه التهديدات غضباً شعبياً من المؤمنين بفكر القائد عبد الله أوجلان، منهم في حيي الشيخ مقصود بمدينة حلب، الذين اعتبروا تحقيق حريته الجسدية أولوية بالدرجة الأولى مهما كان الثمن.

من أجل حريته سنقاوم

المواطنة رمزية حمو، أعربت عن رفضها لهذه الرسائل، وقالت: "نرفض أن يتعرض قائدنا للظلم، وأن تُبعث له مثل هذه الرسائل. فوضعه الحالي لا يروقنا، لا يجب أن يُعامل بهذه الطريقة".

عاهدت رمزية على مواصلة الكفاح في سبيل تحقيق حرية القائد الجسدية، وأكدت: "سنحارب من أجل قائدنا وتحقيق حريته الجسدية، ولن نتوقف حتى نحقق ذلك".

تركيا تتمادى

أما المواطنة نبيهة ديكو، فعبّرت عن سخطها من موقف الدول الغربية حيال ما يتعرض له القائد عبد الله أوجلان من انتهاكات، وقالت: "منذ فترة طويلة ودولة الاحتلال التركي لا تسمح للقائد بممارسة حقوقه، ودول الغرب لا تتحرك، هي فقط تشاهد".

وأكملت: "على الرغم من التفاف الشعوب حول فكر القائد عبد الله أوجلان، وتطبيقه على أرض الواقع، لكن أمام مرأى العالم ومسمعه تنتهج دولة الاحتلال التركي أساليب تعسفية بتسليم رسائل تهديدية له، يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار أنه قائد شعب، وعلى الدول أن تتحرك وتضغط على تركيا".

وبيّنت نبيهة أنه لا يحق لدولة الاحتلال التركي أن ترتكب هذا الفعل المشين، وقالت: "لا وجود لأي قانون في العالم يسمح بممارسة سياسة تشويش الحالة النفسية على المعتقل".

وأكدت على مواصلة النضال، بقولها: "منذ صغرنا وحتى الآن، نحن على عهدنا سائرون ولن نتراجع مهما اشتد علينا الطريق، وسنحارب ونقاوم حتى نحقق الحرية الجسدية لقائدنا".

بالغالي والنفيس سنفدي قائدنا

بينما أكدت أمينة شيخو رفضها "لهذه التهديدات التي تطال قائدنا، والهجمات التي تطال شعبه، ونتمنى لو يوضع حد لهذه المعاملات".

وأضافت: "قائدنا هو في الدرجة الأولى، يجب ألا يمسه مكروه، سنبذل بالغالي والنفيس في سبيل تحقيق حريته الجسدية".

(س ر)

ANHA