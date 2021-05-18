نساء: نحن نثق بقواتنا وسيهزمون المحتلين كما هزموهم في غاري

منذ 23 نيسان الفائت، ودولة الاحتلال التركية تشن هجمات واسعة على المناطق الدفاع المشروع (مديا)، وتركز على مناطق زاب ومتينا وآفاشين. وتتصدى قوات الدفاع الشعبي ووحدات المرأة الحرة YJA Star لها.

وعبّرت نساء مدينة حلب وناحية الدرباسية عن دعمهن لمقاتلي ومقاتلات حرية كردستان.

'توحيد الكرد رد لهجمات المحتل'

مولودة سليمان أدانت هذه الهجمات وقالت: "تستهدف دولة الاحتلال التركي مناطق الدفاع المشروع سعيًا منها إلى كسر إرادة الشعوب في أجزاء كردستان وتفكيكها، لكنها لا تستطيع لأن الشعب اتخذ من فكر القائد أوجلان طريقًا له، ونحن على ثقة بقوات الدفاع الشعبي".

مولودة أكدت خلال حديثها على مواصلة مقاومتهم مستذكرة قول المناضل مظلوم دوغان "المقاومة حياة"، وقالت: إرادة الشعب الثوري في حي الشيخ مقصود انتصرت أثناء هجمات مرتزقة الاحتلال التركي من خلال المقاومة التي أبداها أهالي الحي بمكوناتهم".

وشددت مولودة على ضرورة تحقيق الوحدة الكردية لإلحاق الهزيمة بالمحتلين.

واعتبرت رها حمدي "هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع هجمات على القضية الكردية وعلى فلسفة القائد أوجلان ومشروع الأمة الديمقراطية الذي لا يخدم مصالح الدول الرأسمالية".

وأضافت" الهجمات التي تشهدها مناطق (مديا) تأتي نتيجة الانكسارات التي تعرض لها الاحتلال التركي في غاري وحفتانين، ونحن النساء سنفعل ما بوسعنا لرد هذه الهجمات وحماية مكتسباتنا".

رها حمدي دعت "حكومة باشور كردستان إلى إدراك خطورة هذه المرحلة، يجب أن نقف جنبًا إلى جنب لردع الهجمات التركية التي تسعى إلى تطبيق سياسة فرق تسد".

واعتبرت أمينة محمد المجتمع الدولي شريكًا في الجرائم التركية المرتكبة بحق شعوب المنطقة.

وعبّرت عن ثقتها بمقاومة قوات الدفاع الشعبي "الدولة التركية تسعى إلى إبادة الشعب الكردي، لكن قوات الدفاع الشعبي تقاوم تلك السياسات، ونحن بدورنا سنساندهم".

'ندعم مقاومة المقاتلين'

ومن الدرباسية، استنكرت مردية خليل الهجمات التركية وقالت "تاريخ الشعب الكردي مليء بالمجازر، لكنه قاوم وعمل في سبيل قضيته، وسيأتي يوم وننتصر ونوحد أرضنا".

حميدة عيسو قالت: "الاحتلال التركي هو العدو الأول للشعب الكردي، وقد تجاوز جميع القيم الأخلاقية والإنسانية بارتكابه المجازر".

واختتمت: "نحن مع قوات الكريلا ونساندهم ونعلم أن النصر سيكون حليفهم، ومثلما هزم الاحتلال التركي في غاري سيهزم أيضًا في آفاشين وزاب ومتينا".

(م)

ANHA