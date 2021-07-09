نساء: ندعم حملات المضربين عن الطعام ونُطالب بإنهاء العزلة

تواصل السلطات التركية بفرض العزلة المشددة على القائد عبدالله أوجلان المعتقل في سجن إمرالي منذ عام 1999.

لإنهاء العزلة، أطلق المعتقلون السياسيون في السجون التركية حملة الإضراب المفتوح عن الطعام دخلت في يومها الـ 224.

كما أطلقت حملة الإضراب في مخيم شهيد رستم جودي "مخمور" للاجئين تواصل في يومها الـ 203، وفي أوروبا وبمبادرة حركة الشبيبة الثورية وحركة المرأة الشابة الثورية وحركة المرأة الكردستانية تواصل الحملة في مخيم لافريو بيونان في يوم الـ .182

في هذا الإطار، تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الشهباء، وردة شيخو، وقالت: "العزلة المفروضة منذ 22 عاماً على القائد عبد الله أوجلان تعني لنا الكثير، العزلة جاءت بتوافق دولي ظناً منهم أن العزلة على القائد ستفصله عن شعبه والشرق الأوسط وحبس أفكاره".

وردة أشارت إلى أن المؤامرة لم تنتهي عند اعتقال القائد عبد الله أوجلان، بل يستمر إلى اليوم والدليل هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع وروج آفا، وتابعت: "هذه الهجمات ما هي إلا لطمس فكر القائد أوجلان وكبح دور الشعب".

وأكدت: "بانتهاء العزلة ستنتهي الهجمات والأزمات التي تديرها القوى المهيمنة في الشرق الأوسط لتسيير مصالحهم الشخصية، فهو يريد وضع الشعب في حالة شلل الفكري، فإيجاد حل في الشرق الأوسط هو انهيار لمصالحهم الشخصية."

نطالب بالإفراج عن القائد

من جهتها تحدثت عضوة مجلس مقاطعة الشهباء، شكرية حسن، حول حملات الإضراب المفتوحة عن الطعام وقالت إن المنظمات الإنسانية لم تتدخل حيال ذلك ولم تبرز دورها التي تنادي به كحماية حقوق المضربين الذين أضربوا مطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان.

وناشدت المنظمات الإنسانية والدولية بلعب دورها بشكل صحيح بعيدة عن مصالح الشخصية، وطالبت بالإفراج عن القائد أوجلان.

وأكدت شكرية حسن في النهاية على دعمها لمقاومة المعتقلين المضربين عن الطعام.

(س و)

ANHA