نساء: من شخصية الأم عويش عرفنا المقاومة

يصادف الحادي عشر من نيسان الذكرى السنوية الـ 28 لرحيل والدة القائد عبد الله أوجلان الأم عويش، التي فقدت حياتها في مدينة أضنه التركية.

وأصدرت نساء ناحية تربه سبيه وجل آغا التابعتين لمقاطعة قامشلو، بإقليم الجزيرة بيانًا إلى الرأي العام، واستذكرن الأم عويش وجميع أمهات السلام.

تربه سبيه

وقُرِئ البيان أمام مركز مؤتمر ستار في ناحية تربه سبيه من قِبل عضوة المؤتمر إيمان حمود.

استهل البيان قائلًا: "نحن حركة المرأة الحرة في مؤتمر ستار نترحم على روح الأم عويش وكافة أمهات السلام، لأنهنّ أنجبن قادة كان لهم الفضل في تحرير المرأة وشعوب المنطقة من الذهنية الذكورية المتسلطة"، وأضاف: "في شخصية الأم عويش تعرّفت النساء على الكثير من الخصال وطرق وأساليب المقاومة".

وأشار البيان إلى أنّ "الأم عويش أثبتت أنّ الحرية تبدأ من الطفولة ومن خلال تربيتها السليمة للقائد ودعمها له، وأنّ الإنجازات العظيمة التي حققتها شعوب شمال وشرق سوريا عامّة والمرأة على وجه الخصوص، هي ثمرة جهد عظيم بذله وما زال يبذله القائد ضد الذهنيات السلطوية والقوموية والعنصرية، وأكّد أنّ حرية المجتمع تبدأ من حرية المرأة وريادتها ضمن المجتمع".

جل آغا

وقرئ البيان من قبل الإدارية في مؤتمر ستار بالناحية سمر الحسين.

واستهل البيان بالقول: "والدة القائد الأم عويش احتلت موقعًا طليعيًا بين النساء والأمهات الكرديات وكانت امرأة كادحة كافحت ضد رجعية المجتمع ولم تخضع له ولم تقبل الظلم".

واستذكر البيان الذكرى السنوية لرحيل الأم عويش، كما واستنكر المؤامرة الدولية التي طالت ابنها القائد عبدالله أوجلان.

وطالب البيان في ختامه المجتمع الدولي ولجنة التعذيب الأوروبية CPT بتحمل مسؤولياتها تجاه القائد عبد الله أوجلان.

(م ح)

ANHA