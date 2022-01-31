نساء: فكر وفلسفة القائد النموذج الأفضل لبناء مجتمع ديمقراطي

نُفذت المؤامرة الدولية في الـ 15 من شباط عام 1999، واختطف القائد أوجلان من كينيا بهدف إبعاده عن الشعب وكسر إرادة المرأة في بناء مجتمع حرّ ومنع نشر فكره، لأنه يناهض العبودية وينهي الاضطهاد.

بشخص القائد أرادوا كسر إرادة المرأة

وبهذا الصدد، أشارت الإدارية في لجنة التدريب لمقاطعة الشهباء غزالة علو، إلى أن المؤامرة بحق القائد أوجلان من قبل الدول الرأسمالية، كان هدفها إضعاف إرادة المرأة قائلة: "قضية القائد أوجلان الأساسية هي إنهاء العبودية بحق المرأة، لأنها حرمت من حقوقها، فأرادت هذه الدول المهيمنة بشخص القائد إضعاف وكسر إرادة المرأة".

تابعت غزالة "كان الهدف من هذه المؤامرة إنهاء مشروع الأمة الديمقراطية، وحصر عمل المرأة في إدارة المنزل فقط، لكن بعد تعرفي على فكر القائد أدركت أنه نادى بالدفاع عن حقوق المرأة في شتى المجالات وساهم في إعطائها حق التعبير عن رأيها والدفاع عن حقوقها".

أضافت غزالة "أثبتت المرأة نفسها في المجتمع بعد تعرفها على فكر وفلسفة القائد بكافة المجالات السياسية والعسكرية"، مؤكدة "أن تطور أي مجتمع يعتمد على تطور وتحرر المرأة".

وفي ختام حديثها، شددت غزالة علو "نحن نساء الشهباء سنقاوم ونناضل لمكافحة الاضطهاد، وسنعمل على نشر الوعي بين جميع النساء اللواتي يتعرضن للظلم والاضطهاد في المجتمع".

أيديولوجيته ترفع الظلم عن المرأة وتنهي الأنظمة الاستبدادية

من جانبها، أكدت العضوة في لجنة التدريب لمقاطعة الشهباء، جيهان كوسا "من خلال فكر وفلسفة القائد أوجلان استطاعت المرأة بإرادتها الحرة تنظيم نفسها على أساس الحرية والفكر الحر وأثبتت وجودها في جميع مجالات الحياة ودورها في الحياة المشتركة".

تابعت جيهان "فكر وفلسفة القائد أوجلان هو النموذج الأمثل لبناء مجتمع ديمقراطي حرّ؛ لأن أيديولوجيته تنهي الظلم بحق المرأة، لذا حيكت هذه المؤامرة بحقه. باسم نساء الشهباء نستنكر هذه المؤامرة".

المؤامرة لن تضعف إرادتنا بل ستزيدنا إصراراً للمطالبة بالحرية الجسدية لقائدنا

أما الإدارية في مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء، أمل سليمان، فأشارت إلى "أن المؤامرة التي نفذت في الـ 15 من شباط عام 1999، لن تغير مبادئنا؛ بل ستزيدنا إصراراً على الحرية والنجاح، والاستمرار في المطالبة بحقوقنا والحرية الجسدية لقائدنا"، وأضافت "نظرة الدولة التركية باتت معروفة، فكل قائد ثورة يهدف إلى الحرية والديمقراطية يكون هدفاً لها وتعمل على القضاء على هذه الثورة أو تغتال قائدها؛ لأنه لا وجود للديمقراطية فيها، لذا تحاول قدر الإمكان إضعاف هذه الثورات بشتى الوسائل".

تابعت أمل" أما بالنسبة لثورتنا التي تهدف إلى الحرية والسلام بتأسُّسها على فكر وفلسفة القائد أوجلان، فقد حيكت مؤامرة بشخص قائدنا من قبل الدول الرأسمالية والسلطوية؛ بهدف إضعاف إرادة المرأة".

نوّهت أمل إلى "أن القائد أوجلان ركز على حجر الأساس لتحصين حقوق المرأة والمطالبة بحريتها وتغيير الذهنية الذكورية للمجتمع؛ فأعطاها الدافع والإصرار على الاستمرارية في هذه المسيرة لإنجاح ثورة الحرية"، مضيفة "إن جميع الدول تعلم أن فكر وفلسفة القائد حلّ لأي قضية عالقة في الشرق الأوسط".

شددت أمل سليمان "نحن نساء الشهباء سنستمر في المطالبة بالحرية الجسدية لقائدنا؛ لأنه قائد لجميع الشعوب التواقة إلى الحرية".

(ف)

ANHA