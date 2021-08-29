نساء: الهجمات التركية على شمال وشرق سوريا تتم بموافقة دولية

يواصل جيش الاحتلال التركي شن هجماته على مناطق عدة في شمال وشرق سوريا آهلة بالسكان ويستهدف من خلالها المدنيين.

عضوات مكتب تجمع نساء زنوبيا أشرن إلى أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الهجمات إلى إفشال المكتسبات المتحققة وتحقيق أطماع السلطنة العثمانية.

تسنيم نجار عضوة لجنة التدريب في مكتب تجمع نساء زنوبيا بمدينة الرقة، قالت إن الدّولة التركية تكرر هجماتها بهدف تحقيق أطماع السلطنة العثمانية.

وزادت: "ما أثار مخاوف تركيا هي نجاحات ومكتسبات المنطقة المتحققة بريادة المرأة، فهذا يناقض أطماعها الاستعمارية لذا تسعى دائماً إلى مواصلة هجماتها".

تسنيم النجار أشارت إلى أن هذه الهجمات لن تضعفهن بل تزيدهن إصراراً على مواصلة النضال، وقالت: "مشروعنا نهج تسير عليه كافة المكونات والشّعوب"، مما يدفع تركيا إلى ضرب هذا المشروع وإرادة النساء خاصة".

الهجمات تتم بتوافق دولي

بدورها أدانت فاطمة السالم عضوة التجمع في بلدة هجين بريف دير الزور الشرقي، الصمت الدولي تجاه الجرائم التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وهجماتها المتكررة، وتساءلت بالقول: "لماذا كل هذه الجرائم على مناطقنا ولماذا الصمت تجاهها؟ فضربهم لهذه المناطق تعدّى الحدود".

فاطمة السالم أشارت إلى أن مواصلة الهجمات تتم بموافقة دولية، إذ يعطى الضوء الأخضر لتركيا لشن هجماتها مما يعني أنهم يمنحون تركيا حق الهجوم وتغيير ديمغرافية المنطقة وطمس هوية الشّعب.

وأكدت فاطمة في ختام حديثها على أنهم سيبقون في الساحات حتى تحقيق النصر وتحرير الأراضي المحتلة وإنهاء الجرائم التركية.

سنردع الهجمات

أما هيام الأحمد أيضاً عضوة التجمع في منطقة الكسرات بريف دير الزور الغربي فنوّهت قائلة: "بتكاتفنا سنتخطى هذه المرحلة وبجهودنا وعملنا المضاعف سنفشل مخططات الاستعمار".

وقالت أيضاً: "من خلال هذه الهجمات رأينا مدى الانتهاكات والتآمر الدولي الذي يطال بمناطقنا من قبل أردوغان الذي يحاول إعادة هيمنته العثمانية على هذه المناطق".

في ختام حديثها قالت هيام الأحمد: "بنهضة المرأة سوف تكون هناك مقاومة حقيقية لردع هذه الهجمات التي تطال مناطقنا، ونحن مع كل مقاومة وسيتم تجاوز سياسة التخلّف والقذارة التي تستخدمها تركيا بحق المرأة وتجاه المنطقة".

(س و)

ANHA